    生活

    楊柳遠離！雲林以南晚間雨勢漸緩和 估明晨解除海陸警

    陸上強風特報。（中央氣象署提供）

    陸上強風特報。（中央氣象署提供）

    2025/08/13 21:26

    〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風楊柳持續遠離台灣，中央氣象署預報員朱美霖說明，目前花蓮、台東、苗栗、台中及南投已脫離暴風圈範圍，陸上颱風警報範圍縮小至彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門，且最快明天清晨可解除海上、陸上颱風警報，各地天氣也將逐漸回穩，西半部地區有午後雷陣雨。

    楊柳颱風今日下午1時自台東太麻里登陸，翻越中央山脈後，於下午4時從台南七股出海，進入台灣海峽，並持續往西北方向遠離，今晚抵達澎湖周邊海域。

    中央氣象署指出，楊柳颱風晚間8時位於澎湖西南西方約70公里處，以每小時31公里速度向西北西行進，近中心最大風速相當於13級風，7級風平均暴風半徑維持180公里。

    此外，楊柳颱風過去3小時強度稍減弱，花蓮、台東、苗栗、台中及南投已脫離其暴風圈範圍，仍對彰化以南及澎湖、金門構成威脅，且嘉義以南地區及澎湖風雨仍在持續中，但也將陸續脫離暴風圈，金門則預計在明天清晨脫離颱風影響。

    中央氣象署持續對彰化以南、澎金地區發布陸上颱風警報，並對東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面發布海上颱風警報，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

    朱美霖表示，雲林以南仍受到颱風近中心環流影響，有較強雨勢出現，但晚間過後雨勢逐漸緩和，澎湖的降雨也將於深夜後趨緩，金門則因颱風靠近，風雨將明顯增強。

    對於明天的天氣，朱美霖指出，明天凌晨至上午本島及澎湖整體降雨減緩，但中南部仍有零星降雨，白天起則受到偏東風影響，東半部有間歇性陣雨，其餘各地天氣回穩，西半部地區有午後雷陣雨。

    相關新聞請見︰

    楊柳時速34公里！氣象專家曝移動超快2原因

    楊柳來襲上頂樓看個天氣 台南民眾意外拍到颱風眼

    風力預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）

    風力預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）

    降雨預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）

    降雨預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風影響情況。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風影響情況。（中央氣象署提供）

