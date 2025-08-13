為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳強風釀新北逾千戶停電 台電：預計23時全數復電

    楊柳颱風造成台電北西區處轄內桃園市龜山、蘆竹區、新北市三峽、鶯歌、林口區與八里區近千戶停電，台電搶修中。（台電北西區處提供）

    2025/08/13 21:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕受楊柳颱風外圍環流影響，新北地區13日午後吹起強風，沿海及空曠地區陣風最高達10級以上，因強風吹動樹木碰觸電線，累計造成台電北西區處轄內桃園市龜山區、蘆竹區、新北市三峽區、鶯歌區、林口區、八里區近千戶停電，經台電動員百餘位工程人員，並出動工程車、吊臂車及昇空車約70台車輛，持續全力進行電力修復，截至晚間7時尚有三峽、林口、蘆竹等地區約500餘戶停電，台電北西區處正全力搶修中，力拚晚上23：00全數完成復電。

    台電北西區處表示，本次風災為增進搶修效率，台電北西區處與新北市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，立即向新北市政府提出支援請求，協助清除路樹等障礙物及搶通坍方道路，以加快復電速度。

    台電北西區處感謝對於在颱風期間提供停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的各級民意代表，但由於電力的搶修工作須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先搶修標的，如眾多事故同時段發生時，恐無法同時恢復所有用戶復電需求，尚請未復電民眾耐心等候。

    楊柳颱風造成台電北西區處轄內桃園市龜山、蘆竹區、新北市三峽、鶯歌、林口區與八里區近千戶停電，台電搶修中。（台電北西區處提供）

