楊柳颱風過後台東市區一片狼藉 出門找機車「在倒樹中挖出」

知本站外也是滿目瘡痍，找自己的機車如尋寶，最後發現壓在樹下也難以離去。（民眾提供）

2025/08/13 21:25

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市區楊柳颱風過後一片狼藉，四維路路口號誌不亮，甚至紅綠燈在空中擺盪，知本火車站外機車東倒西歪，還有的被壓在樹下，車主根本無法騎走，偏偏公所僅一個作業班。公所說，要等明早才能全面清除。

綠色隧道鋪滿行道樹綠葉、落枝，有如綠色地毯，但這個路段由公路局負責，風勢轉弱即已上工，只剩附近住宅與巷弄內仍不易通行。不過，台東市一個工班要負責全市，均一中學附近民眾難以進出，今晚先行處理，但知本車站外的機車騎士說，剩下自己在風中發呆，「樹幹那麼重，怎麼搬？」

台東市區如寶桑派出所，整排機車東倒西歪，知本車站外也不遑多讓，民眾找半天還以為自己記錯停車地點，想不到最後「在一堆樹中，像尋寶撥開倒樹、挖出機車車牌」。可惜公所處置量能不足，公所說，明早會有包商及所有工班投入，目前全市幾乎處處有倒樹與災損，難以全面處置。

台東市處處災損。（記者劉人瑋攝）

