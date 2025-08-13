為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風過後台東市區一片狼藉 出門找機車「在倒樹中挖出」

    知本站外也是滿目瘡痍，找自己的機車如尋寶，最後發現壓在樹下也難以離去。（民眾提供）

    知本站外也是滿目瘡痍，找自己的機車如尋寶，最後發現壓在樹下也難以離去。（民眾提供）

    2025/08/13 21:25

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市區楊柳颱風過後一片狼藉，四維路路口號誌不亮，甚至紅綠燈在空中擺盪，知本火車站外機車東倒西歪，還有的被壓在樹下，車主根本無法騎走，偏偏公所僅一個作業班。公所說，要等明早才能全面清除。

    綠色隧道鋪滿行道樹綠葉、落枝，有如綠色地毯，但這個路段由公路局負責，風勢轉弱即已上工，只剩附近住宅與巷弄內仍不易通行。不過，台東市一個工班要負責全市，均一中學附近民眾難以進出，今晚先行處理，但知本車站外的機車騎士說，剩下自己在風中發呆，「樹幹那麼重，怎麼搬？」

    台東市區如寶桑派出所，整排機車東倒西歪，知本車站外也不遑多讓，民眾找半天還以為自己記錯停車地點，想不到最後「在一堆樹中，像尋寶撥開倒樹、挖出機車車牌」。可惜公所處置量能不足，公所說，明早會有包商及所有工班投入，目前全市幾乎處處有倒樹與災損，難以全面處置。

    台東市處處災損。（記者劉人瑋攝）

    台東市處處災損。（記者劉人瑋攝）

    知本站外也是滿目瘡痍，找自己的機車如尋寶，最後發現壓在樹下也難以離去。（民眾提供）

    知本站外也是滿目瘡痍，找自己的機車如尋寶，最後發現壓在樹下也難以離去。（民眾提供）

    知本站外也是滿目瘡痍，找自己的機車如尋寶，最後發現壓在樹下也難以離去。（民眾提供）

    知本站外也是滿目瘡痍，找自己的機車如尋寶，最後發現壓在樹下也難以離去。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播