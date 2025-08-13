楊柳時速34公里！氣象專家曝移動超快2原因

楊柳颱風中午從台東登陸後向西北西快速移動，下午近3點就到達台南，有民眾在麻豆以手機隨手拍到颱風眼。（民眾提供）

2025/08/13 20:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕楊柳颱風在今天（13日）下午1時登陸台東、下午4時從台南七股出海，氣象署預計明天清晨就會解除海上陸上颱風警報。楊柳颱風移動時速高達34公里、遠超過一般颱風，氣象專家吳德榮說明，因為導引氣流很強、加上太平洋高壓所致。

吳德榮指出，楊柳颱風算是速度非常快的颱風，接近台灣前移動時速就達30多公里，一般颱風移動速動通常僅10幾公里或20公里，「因為這次導引氣流非常強，讓楊柳移動速度很快，這也和太平洋高壓很強有關」。

吳德榮解釋，其實楊柳颱風從離台灣很遠的地方開始移動就很快速，很顯然有太平洋高壓在導引，期間也沒有太特殊變化，從頭到尾都是這樣的速度。他指出，導引氣流就是環境氣流，從一開始就有一個高壓在太平洋北邊且穩定。

吳德榮說，楊柳颱風結構從一開始北邊就「空空」的，主要雲層都在南邊，很不對稱，移動到台灣附近才變得比較圓，在颱風附近的氣壓梯度很密集，代表風速很快，導引氣流很強，所以讓楊柳移動得很快速。

楊柳颱風今天晚間7時的中心位置在北緯23.3度，東經119.2度，即在澎湖的西南方約50公里處，以每小時29轉、34公里速度向西北西行進。氣象署預計此颱風強度有持續減弱、且暴風圈縮小的趨勢。

