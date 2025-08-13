楊柳颱風快閃襲台 民眾目睹窗台「2猴躲雨」奇景

Threads用戶分享，他在家注意到窗外出現不明物體，仔細一看後驚覺，原來是2隻野生猴子一起擠在窗台躲雨。（社群平台Threads「oysterman5678」授權提供）

2025/08/13 22:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風楊柳今（13）日下午快閃襲台， 雖已出海遠離台灣，但南部多個縣市受到其外圍環流影響，晚間仍出現強勁風雨，惡劣天氣讓許多民眾躲在家中不敢外出。有民眾分享，他在家注意到窗外出現不明物體，仔細一看後驚覺是野生猴子擠在窗台躲雨，奇景曝光後，在網上迅速掀起熱烈討論。

社群平台Threads用戶「oysterman5678」在今晚6多點發布一段影片，只見馬賽克玻璃窗外，有2個不名物體左右來回移動，隨著鏡頭拉近，才看清楚是2隻野生的台灣獼猴，牠們將自己卡在窗戶與鐵欄杆之間，躲避室外的狂風暴雨。原PO坦言，自己一開始看到窗戶有一坨東西，還以為是樹葉之類的物品，「結果他M猴子在躲雨。」

影片曝光後，吸引逾50萬人次瀏覽，還有網友在看完影片後，好奇詢問原PO，這些2隻躲雨的猴子會不會出現自己「開窗」或」「開門」的情況，原PO則回應，「欄杆跟窗戶上面有一個空間可以出去，上次也有一隻貓躲在這裡。」

其他網友則對這幅罕見奇景表示，「好人一生平安」、「最自然的馬賽克」、「不看文字以為是虎斑貓」、「還有幫牠們馬賽克耶，就甘心」、「保護當事猴，以防成為猴界笑柄」、「中山大學的員工來了，怎沒開門？」、「為保護當事猴，影片還有馬賽克處理」、「他們是來發展猴友誼的，建議開窗請他們進來喝茶」。

