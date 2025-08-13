為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風快閃台灣 台南風雨仍明顯、屋頂「吹笛」聲響起

    立人國小「口風琴屋頂」。（讀者提供）

    立人國小「口風琴屋頂」。（讀者提供）

    2025/08/13 20:19

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕楊柳颱風今（13）日下午1時自台東太麻里登陸，僅3小時後於下午4時從台南七股出海，堪稱「快閃型」颱風。然而，台南市晚間尚有間歇性降雨，氣象署提醒嘉義以南及澎湖仍有豪雨等級降雨風險。

    不少民眾在社群分享颱風經過的觀察，感受各不同。有人笑稱「真的沒感覺耶！陽台曬衣服不會飛」，也有人拍下對面鄰居陽台曬衣隨風雨狂擺動，宛如測風向。即使楊柳已離境，其挾帶的雨量與陣風仍不容忽視。晚間有民眾貼出影片，顯示立人國小屋頂在強風中發出如同吹笛般的聲音，讓人想起2024年凱米颱風時的強烈音響。

    專家解釋，這種「屋頂吹笛」的現象，原理自窗戶或建物縫隙在風壓作用下產生氣流，氣流通過不同間隙時會出現震動頻率差異，形成高低起伏的聲音，類似笛子或口琴。不過，颱風帶來的旋律往往單調重複。鐵皮屋浪板的凹凸表面也會影響聲響，強風吹過時容易產生呼嘯聲，每棟建物聽起來都不同。

    中央氣象署表示，楊柳颱風的雨勢將在今天下午至晚間達到高峰，嘉義以南及澎湖地區可能出現豪雨，下半夜隨著颱風遠離，降雨才會趨緩。不過，澎湖及金門的雨勢預計持續到明（14）日清晨。

    台南市政府呼籲，颱風眼通過或剛離境時，風雨常會短暫加劇，請民眾切勿掉以輕心，避免外出，並檢查家中門窗、排水與鬆動物件，做好防災準備。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播