楊柳颱風快閃台灣 台南風雨仍明顯、屋頂「吹笛」聲響起

立人國小「口風琴屋頂」。（讀者提供）

2025/08/13 20:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕楊柳颱風今（13）日下午1時自台東太麻里登陸，僅3小時後於下午4時從台南七股出海，堪稱「快閃型」颱風。然而，台南市晚間尚有間歇性降雨，氣象署提醒嘉義以南及澎湖仍有豪雨等級降雨風險。

不少民眾在社群分享颱風經過的觀察，感受各不同。有人笑稱「真的沒感覺耶！陽台曬衣服不會飛」，也有人拍下對面鄰居陽台曬衣隨風雨狂擺動，宛如測風向。即使楊柳已離境，其挾帶的雨量與陣風仍不容忽視。晚間有民眾貼出影片，顯示立人國小屋頂在強風中發出如同吹笛般的聲音，讓人想起2024年凱米颱風時的強烈音響。

專家解釋，這種「屋頂吹笛」的現象，原理自窗戶或建物縫隙在風壓作用下產生氣流，氣流通過不同間隙時會出現震動頻率差異，形成高低起伏的聲音，類似笛子或口琴。不過，颱風帶來的旋律往往單調重複。鐵皮屋浪板的凹凸表面也會影響聲響，強風吹過時容易產生呼嘯聲，每棟建物聽起來都不同。

中央氣象署表示，楊柳颱風的雨勢將在今天下午至晚間達到高峰，嘉義以南及澎湖地區可能出現豪雨，下半夜隨著颱風遠離，降雨才會趨緩。不過，澎湖及金門的雨勢預計持續到明（14）日清晨。

台南市政府呼籲，颱風眼通過或剛離境時，風雨常會短暫加劇，請民眾切勿掉以輕心，避免外出，並檢查家中門窗、排水與鬆動物件，做好防災準備。

