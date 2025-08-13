菜好貴！ 青蔥每公斤飆400元 果菜市場總經理：從沒看過

溪湖果菜市場統計，7月初青蔥交易量仍有1200公斤，至今日僅剩227公斤。（記者陳冠備攝）

2025/08/13 19:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕連日豪雨加上楊柳颱風影響，重創青蔥主產地彰化，溪湖果菜市場今（13日）每公斤交易均價50.7元，創近10年新高；其中「菜王」青蔥均價每公斤321元、最高價更達400元，不僅突破300元大關，更寫下市場成立25年來的歷史紀錄。溪湖果菜市場總經理徐鉦傑直言，「從沒看過這麼高的成交價」，恐要等到年底才有望回到平價。

彰化縣青蔥種植面積約1910公頃、年產2.7萬噸，占全台一半，是國內最大產地。然而，自7月初丹娜絲颱風來襲，至8月西南氣流帶來豪雨，造成農田長期泡水，採收量急墜。溪湖果菜市場統計，7月初青蔥交易量仍有1200公斤，至今日僅剩227公斤，均價從每公斤36元飆到250元，今天更一舉突破300元，最高衝到400元，雙雙刷新歷史高價。

「從沒看過這麼高的成交價！」溪湖果菜市場總經理徐鉦傑說，往年7、8、9月颱風季，青蔥交易均價最高曾飆到250元左右，但從來沒有超過300元，今日交易出321元高價，「前所未見」，已經打破歷年記錄。

陳姓蔥農表示，彰化、雲林兩大產地連日大雨泡水後又遇烈日高溫，吸飽水分的植株在曝曬下紛紛垂萎，災損高達6至8成，採收量大幅銳減，自然推升菜價。

陳姓蔥農進一步指出，每年冬天11月至2月才是青蔥產期，以彰化埔鹽產區為例，每分地可產8000公斤，夏天產量最少，每分地約4000公斤，但今年受豪雨影響，目前產量只剩1500公斤左右，產地收購價也飆到45萬元，物以稀為貴，近期要降到百元以下恐有點難，而青蔥生長期約90天至120天，最快恐要等到年底，青蔥才可能恢復平價。

彰化縣溪湖果菜市場，今日青蔥交易每公斤最高價400元，均價321元，創下市場成立交易25年以來最高價。（民眾提供）

青蔥在連日大雨泡水後又遇烈日高溫，植株受不了紛紛「垂下來」，造成災損。（記者陳冠備攝）

農民表示，青蔥生長期約90天至120天，最快恐要等到年底，青蔥才可能恢復平價。（資料照）

