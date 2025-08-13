為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    泰越捷班機3度降落桃機失敗 轉降台中竟「無法下機」乘客氣炸

    泰越捷航空轉降台中機場，旅客無法下飛機，非常無奈。（民眾提供）

    泰越捷航空轉降台中機場，旅客無法下飛機，非常無奈。（民眾提供）

    2025/08/13 19:38

    〔記者張軒哲／台中報導〕楊柳颱風導致各機場航班大亂，多班原定要降落桃園機場班機轉降台中機場，今天上午由日本大阪飛往桃園機場的泰越捷VZ567班機3次降落桃機未果，轉降台中，但疑因台中機場並無泰越捷航空代理地勤人員值班，原班機再飛回桃園降落，100多名旅客無法下機，身心疲累，怨聲四起，認為相關單位互踢皮球。

    乘客林先生說，整團有70多名青少年去日本宣教，搭機返台，原訂今天下午2點45分抵達桃園機場，楊柳颱風風勢強勁，飛機無法順利降落，下午4點多被迫轉降台中機場，乘客卻無法下飛機，令人不解，有旅客嘔吐不適，班機卻要再等天氣好轉，折返桃園機場。

    台中機場國內線航班今天全部取消，國際線部分，澳門、越捷與越竹航班取消，多班延誤起飛，有多班日本航線飛機臨時從桃園轉降，再從台中搭接駁車北上，星宇、長榮等航空地勤人員非常忙碌。

    據了解，VZ567班機乘客無法下飛機，疑因台中機場並無泰越捷航空代理地勤人員值班，導致讓原班機再飛回桃園降落。

