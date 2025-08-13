高鐵8/14正常應運 風速、雨量過大將採取行車速限

台灣高鐵公司宣布，明天（14日）全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。（資料照）

2025/08/13 19:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（13日）晚間宣布，明天（14日）全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，但若部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

高鐵公司表示，颱風期間部分地區可能出現較大風雨，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定易飄落物，如大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，該等物品若遭強風吹入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，不僅嚴重影響行車安全，更有觸法之虞。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定：

1、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2、持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

3、台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

