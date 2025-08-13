為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風造成新營轄區逾2萬戶停電 已復電7459戶持續搶修

    楊柳颱風在台南北門、學甲沿海地區出現10級以上陣風，台電新營區營業處轄區有逾2萬戶停電，動員百餘人投入搶修。（台電新營區處提供）

    2025/08/13 19:04

    〔記者王涵平／台南報導〕楊柳颱風在台南北門、學甲沿海地區出現10級以上陣風，台電新營區營業處轄區有逾2萬戶停電，動員百餘人投入搶修，目前已復電7459戶，待復電用戶數約12886戶。

    新營區處指出，目前主要停電區域集中在鹽水、官田、下營、北門、麻豆等地區，下營、北門及麻豆區多為瞬間強風造成饋線跳脫引發停電；鹽水區為瞬間強風造成民眾屋頂破損吹落造成高壓斷線；官田區為樹竹碰觸造成變壓器燒損，動員147名員工、17名承攬商，並調派昇空車15台、吊臂車10台、其他各類工程車12台、發電機8台、抽水機6台及挖土機1台等投入搶修。

    台電新營區處長黃啓通說，為增進搶修效率，指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，爭取在最短時間內搶修完成。停電發生時，台電將主動派員搶修，民眾也可使用「台灣電力APP 」報修或利用台電公司網站「天然災害停復電資訊」專區，就可以馬上查詢或通報停電資訊，電話可撥打1911客服專線或新營區處停電通報電話（06-6335481）。

