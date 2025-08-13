為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    整扇窗戶從天降！楊柳強風颳落8樓玻璃窗 女騎士差1秒險砸中

    桃園新屋分駐所隔鄰大樓掉落玻璃窗，四散破碎散在馬路上。（記者李容萍翻攝）

    桃園新屋分駐所隔鄰大樓掉落玻璃窗，四散破碎散在馬路上。（記者李容萍翻攝）

    2025/08/13 18:51

    〔記者李容萍／桃園報導〕受中颱楊柳襲台影響，位於桃園市沿海的新屋區今（13）日近午颳起10級強陣風，中山路一處大樓的窗戶玻璃、窗框被強風吹落，整片砸碎在馬路上，一名路過機車女騎士險被砸中，造成右腳輕微擦傷，現場玻璃、窗框等物已由楊梅警分局新屋分駐所員警合力清理至路旁，並由清潔隊清運完畢。

    據了解，新屋區中山路這棟約30年屋齡大樓，近午疑因楊柳颱風過境風勢強勁，大樓8樓一戶民宅的鋁製窗框及玻璃，被吹落至道路上，巨大聲響，讓目擊人車全場驚呆，同時引起「厝邊」新屋分駐所員警的注意。

    新屋所警員洪名輝、林玳宇、許瑜芳、王柏凱及實習生陳正欽等人，立即前往查看，發現鋁框的碎玻璃及金屬條散落馬路，5人立即分工疏導交通及協助清理掉落物。

    新屋所副所長蔡坤德表示，過程中，一名機車女騎士險被砸中，幸好她及時煞車、僅右腳被玻璃碎片噴到輕微擦傷，經過警員關心，表示不需協助送醫。至於現場經警方協助20分鐘清理完畢，交通也恢復順暢。

    從空掉落的玻璃窗（右中上）。（記者李容萍翻攝）

    從空掉落的玻璃窗（右中上）。（記者李容萍翻攝）

    新屋分駐所警員合力清理從玻璃窗殘骸。（記者李容萍翻攝）

    新屋分駐所警員合力清理從玻璃窗殘骸。（記者李容萍翻攝）

