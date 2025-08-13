楊柳颱風》8/14交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

楊柳颱風今（13日）下午快閃過境台灣，雖然颱風逐漸遠離，但台灣多地目前仍未脫離暴風圈。（記者羅沛德攝）

2025/08/13 19:31

首次上稿 19︰07

更新時間 19︰31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風今（13日）下午快閃過境台灣，逐漸遠離，台灣本島及澎湖預計今晚到深夜才會逐漸脫離暴風圈，在此之前，南部地區仍受到颱風雨帶影響，有明顯降雨，澎湖、金門風雨持續到明天清晨。本報為讀者整理明（14日）全台各地交通停航異動、活動取消或延期、景點關閉等資訊。

請繼續往下閱讀...

●交通異動

《華信、立榮8/14上午往返金門航班全取消》華信航空和立榮航空在宣布，14日上午飛往金門的航班取消。

《高鐵8/14正常應運 風速、雨量過大將採取行車速限》台灣高鐵公司13日宣布，14日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，但若部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

《小三通金厦線明上午停航、金泉線全天停航》金門縣港務處表示，14日小三通客運金門-廈門航線上午停航、金門-泉州航線全天停航。

●活動取消或延後

《台東熱氣球場地拆到一件不留 明後兩天活動均取消》台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊宣布，取消13日、14日兩天的繫留體驗及造型球展演活動；原訂14日晚上辦理的鹿野高台光雕音樂會，則將延期至8月20日舉行。

●景點

《龜山島8/14繼續封島》交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，14日龜山島仍封島1天。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法