為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    因颱風停班 勞工權益保障重點一次看

    高市勞工局提醒，若颱風天勞工未出勤，雇主不得扣薪或為不利處分。（民眾提供）

    高市勞工局提醒，若颱風天勞工未出勤，雇主不得扣薪或為不利處分。（民眾提供）

    2025/08/13 19:09

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市今（13）日因楊柳颱風過境宣布停班停課，入夜又是嘉義以南風雨最大時段，勞工局強調，勞工因風雨過大，若有延遲到（缺）班情形，雇主不得要求強迫休假或事後補班，也不能以此扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

    勞工局今指出，依據勞動部訂頒之「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，包括「工作地」、「居住地」或「上班必經途中」任一轄區首長宣布停止上班，勞工因而未出勤，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到，或強迫勞工請事假或其他假。

    資方不得強迫勞工補工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利勞工的處分，勞工局鼓勵事業單位多體恤勞工，宜不扣發工資，又跨日班勞工，雇主也應依相關規範辦理。

    勞工局表示，勞工因天然災害無法出勤，與勞動基準法各該「假日」的目的及概念不同，若當天原為工作日，雇主不得擅自與其他休息日對調，若勞工應雇主要求，願意配合出勤，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要的協助。

    若事業單位因業務性質需要，需特定勞工照常出勤者，應由勞雇雙方依規定程序於事前約定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播