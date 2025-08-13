因颱風停班 勞工權益保障重點一次看

高市勞工局提醒，若颱風天勞工未出勤，雇主不得扣薪或為不利處分。（民眾提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市今（13）日因楊柳颱風過境宣布停班停課，入夜又是嘉義以南風雨最大時段，勞工局強調，勞工因風雨過大，若有延遲到（缺）班情形，雇主不得要求強迫休假或事後補班，也不能以此扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

勞工局今指出，依據勞動部訂頒之「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，包括「工作地」、「居住地」或「上班必經途中」任一轄區首長宣布停止上班，勞工因而未出勤，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到，或強迫勞工請事假或其他假。

資方不得強迫勞工補工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利勞工的處分，勞工局鼓勵事業單位多體恤勞工，宜不扣發工資，又跨日班勞工，雇主也應依相關規範辦理。

勞工局表示，勞工因天然災害無法出勤，與勞動基準法各該「假日」的目的及概念不同，若當天原為工作日，雇主不得擅自與其他休息日對調，若勞工應雇主要求，願意配合出勤，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要的協助。

若事業單位因業務性質需要，需特定勞工照常出勤者，應由勞雇雙方依規定程序於事前約定。

