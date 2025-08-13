為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    風雨加劇 屏縣原鄉已撤離上千人

    三地門鄉於體育館設置安置場域，讓撤離家園的族人安全。休息（記者羅欣貞攝）

    三地門鄉於體育館設置安置場域，讓撤離家園的族人安全。休息（記者羅欣貞攝）

    2025/08/13 18:35

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕楊柳颱風直撲，屏縣風雨今（13）日下午加劇，零時至傍晚6點許，春日鄉大漢山頂測站累積雨量已達441.5毫米，全國第一，原鄉部落已經撤離上千人，其中475人安置。

    屏東縣政府統計，霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州等9鄉，至傍晚6點左右，已共撤離1122人，其中泰武鄉298人最多，瑪家鄉也有208人，全縣撤離上千人中，475人安置，其餘依親；滿州分水嶺部落112人安置於小丑魚飯店。

    昨天深夜被公告劃為警戒區需強制撤離的三地門鄉大社村原鄉地區，共有6戶16人已於今天中午12點40分許全數撤離，其中7人安置於三地門鄉體育館，為久居大社原鄉的阿粗都司與妻子、3個小孩以及母親、弟弟。

    阿粗都司表示，因為目前原鄉只能用發電機，對小孩子不方便，所以今天早上8點趁還沒有風雨時，他先帶自己家人，包括妻子和3個小孩，撤離到0728西南氣流路斷掉的地方，走一段路約半小時，再於德文部落搭接駁車輛下山，結果9點風雨就出現了，消防人員進入大社原鄉就踩爛泥巴進去了，他的母親和弟弟後來是跟著消防人員撤出。

    阿粗都司也透過手機揭露今天大社原鄉的景象，已經有部落房子的屋頂及部分結構，因為邊坡淘空向下滑落到土堆中，他說，有可能是之前豪雨讓土石含水量高，致地基鬆動造成，他自己和母親的房子都還很堅固沒有問題。

    「希望颱風趕快遠離，天氣變好！不過可能還要看明天的狀況！」阿粗都司說，他在鹽埔鄉工作，每天從大社原鄉出來上班，需要一個小時路程，這次撤離，只能先跟老闆請假，祈求能趕快回到大社，恢復正常生活。

    三地門鄉於體育館設置安置場域，讓撤離家園的族人安心。（記者羅欣貞攝）

    三地門鄉於體育館設置安置場域，讓撤離家園的族人安心。（記者羅欣貞攝）

    各原鄉安置場所都備有充裕物資。（記者羅欣貞攝）

    各原鄉安置場所都備有充裕物資。（記者羅欣貞攝）

    阿粗都司透過手機說明大社原鄉部落今天的情況，已有房子的部分結構滑落邊坡。（記者羅欣貞攝）

    阿粗都司透過手機說明大社原鄉部落今天的情況，已有房子的部分結構滑落邊坡。（記者羅欣貞攝）

