風災豪雨連連！台中20處道路崩塌、掏空未復原 今拚加強防護

台中多處道路受日前豪雨影響而崩塌來不及復原，今拚加強防護。（市府提供）

2025/08/13 19:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市受日前豪雨影響，目前尚有20處道路崩塌嚴重、路基掏空等需進行第二階段復建工程，今中颱「楊柳」來襲，台中未見明顯風雨，建設局長陳大田實勘大里區健行路及太平區竹村路兩處邊坡災修現場，督導加設短期防護措施，後續待此次颱風過後立即展開復建工程。

陳大田指出，台中市7月份連續受到丹娜絲颱風及7月28日豪雨衝擊，山區多處道路傳出災情，目前仍有20處道路屬崩塌嚴重、路基掏空等需進行第二階段復建工程。

請繼續往下閱讀...

其中大里區健行路11號前道路受日前大雨沖刷及草湖溪暴漲，下邊坡崩塌、路基掏空，目前由水利署第三河川分署吊掛消波塊加強保護，防止邊坡持續惡化，後續將研議打設鋼軌樁等臨時保護措施，因現場緊鄰草湖溪，需先在溪底施作施工便道後，才能展開災後修復工程，預計投入超過2500萬元，待年底枯水期動工，估明年汛期前完成。

此外，太平區竹村路沿線多處邊坡出現滑落問題，其中大湖橋橋台因下邊坡崩塌而裸露，目前以帆布與沙包進行臨時防護，經結構安全評估後，已允許小型車輛通行，減少對當地果農和居民的影響，正加緊施作鋼軌樁與灌漿工程，以強化橋梁短期安全；竹村路沿線整體修復工程預計投入約3900萬元，將於枯水期展開，確保明年汛期前順利完工。

陳大田提醒，兩週前大豪雨讓山區土壤含水量偏高，這次颱風期間若再遇強降雨，恐引發土石崩落與道路坍方；海線地區亦須防範強風，呼籲市民密切關注颱風動態，避免前往山區與海邊，行經山區道路務必小心。如遇道路受阻，可撥打「1999」市民一碼通專線通報。

