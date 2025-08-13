楊柳颱風肆虐梨山4000多戶停電搶修 近千戶停電到明天

台中梨山地區停電4000多戶，台電搶修。（台電提供）

2025/08/13 18:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕楊柳颱風襲台，大梨山地區和平區平等里、梨山里今（13）日午後颳起強風，瞬間風力達到10級以上，部分地區電線斷落停電，停電戶數有4680戶，集中於和平區、沙鹿區停電，經台電人員搶修，已有854戶復電，仍有超過8成、3826戶（和平區）停電仍持續搶修。

台電台中區處說，梨山地區路樹多處倒塌，壓在供電線路上，搶修困難，已於風雨漸歇後極力搶修，預計到今晚11點除公路局預警性封閉路段、約970戶無法復電外，餘可搶修復電；這970戶將於明天早上6點動員人力配合公路局搶修復電。

台中區處指出，因應楊柳颱風來襲，昨天上午增派搶修人力20人提前進駐梨山地區，因此包含梨山服務所人力共25人，今天中午起強勁風勢雨勢造成梨山地區大範圍災情，在台8線部分路段管制通行下，晚間再增派一班6人，由埔里霧社進入往梨山推進搶修。

台中區處說，梨山地區午後颳強風，電線斷落停電，路樹倒吹倒路樹，產生道路中斷情況，影響電力搶修進度，提醒民眾應特別防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，以免發生觸電危險。

另依中央氣象局預測，入夜後中部地區之風雨強會逐漸增強，預計將為海線及山區帶來強勁風力及豪大雨勢，在暴風圈還沒離開前，停電災情均會隨著風雨而變化，台電建請民眾隨時注意颱風動態，若家中發生停電情形，可使用「台灣電力 APP 」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況。

梨山地區午後颳強風，電線斷落停電。（台電提供）

