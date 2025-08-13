為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風肆虐梨山4000多戶停電搶修 近千戶停電到明天

    台中梨山地區停電4000多戶，台電搶修。（台電提供）

    台中梨山地區停電4000多戶，台電搶修。（台電提供）

    2025/08/13 18:44

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕楊柳颱風襲台，大梨山地區和平區平等里、梨山里今（13）日午後颳起強風，瞬間風力達到10級以上，部分地區電線斷落停電，停電戶數有4680戶，集中於和平區、沙鹿區停電，經台電人員搶修，已有854戶復電，仍有超過8成、3826戶（和平區）停電仍持續搶修。

    台電台中區處說，梨山地區路樹多處倒塌，壓在供電線路上，搶修困難，已於風雨漸歇後極力搶修，預計到今晚11點除公路局預警性封閉路段、約970戶無法復電外，餘可搶修復電；這970戶將於明天早上6點動員人力配合公路局搶修復電。

    台中區處指出，因應楊柳颱風來襲，昨天上午增派搶修人力20人提前進駐梨山地區，因此包含梨山服務所人力共25人，今天中午起強勁風勢雨勢造成梨山地區大範圍災情，在台8線部分路段管制通行下，晚間再增派一班6人，由埔里霧社進入往梨山推進搶修。

    台中區處說，梨山地區午後颳強風，電線斷落停電，路樹倒吹倒路樹，產生道路中斷情況，影響電力搶修進度，提醒民眾應特別防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，以免發生觸電危險。

    另依中央氣象局預測，入夜後中部地區之風雨強會逐漸增強，預計將為海線及山區帶來強勁風力及豪大雨勢，在暴風圈還沒離開前，停電災情均會隨著風雨而變化，台電建請民眾隨時注意颱風動態，若家中發生停電情形，可使用「台灣電力 APP 」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況。

    梨山地區午後颳強風，電線斷落停電。（台電提供）

    梨山地區午後颳強風，電線斷落停電。（台電提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播