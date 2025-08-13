桃園復興51處簡易自來水系 48處水質不及格一度檢出「汞」

工作人員針對簡易自來水的水質進行抽測。（原民局提供）

2025/08/13 18:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府原住民族行政局為改善部落地區飲用水品質，於大溪設置2處、復興設置51處處簡易自來水，其中復興區水質檢驗不合格數量，從前年上半年44處、去年上半年46處到去年下半年48處，部分地區甚至檢出「汞」與「硒」等重金屬情況；審計部桃園審計處去年決算報告認為原民局應落實簡易自來水巡檢作業，並加裝殺菌淨水設備。

報告也提到，簡易自來水系統檢驗硒超標者，計有奎輝里嘎色鬧、義盛里義及霞雲里東眼山部落等三處， 義盛里義興部落及華陵里環山農路部落簡水系統亦有汞檢測值超標情形，顯示水質品質仍未有效改善。

原民局長巴奈．母路表示，去年度起，已在復興區東眼山、崁津、撒烏瓦知等三處簡水系統導入紫外線（UV）殺菌設備，大腸桿菌群數值明顯下降，且能長期穩定符合飲用水標準，今年選定用水戶最多的上巴陵部落作為示範點，裝設UV殺菌燈，目前水質檢測符合飲用水水源水質標準，未來會加速在其他原鄉部落建置UV殺菌設備。

另針對檢驗出「汞」與「硒」等重金屬情況；巴奈．母路說明，義興及環山農路曾檢出汞，但複驗均未檢出，已符合飲用水標準；硒的部分，去年雖曾有濃度略高，但屬於誤差範圍，初步研判，這類情形與地質、水文特性及短期降雨有關，屬於自然條件下的偶發狀況，未來會定期於官網公開所有簡水系統的水質檢測結果。

