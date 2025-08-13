突被客人恭喜才知道！28年魚湯店獲必比登 老闆激動頭暈目眩

「超人鱸魚」首度獲《台灣米其林指南 2025》必比登推介。（擷取自超人鱸魚臉書粉專）

2025/08/13 20:57

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《台灣米其林指南 2025》必比登推介名單12日公布，新北營業了28年的魚湯專賣店「超人鱸魚」首度獲此殊榮。老闆在中午用餐時刻，突然受到客人、合作夥伴恭喜才知悉此事，他也驚喜直呼：「年過半百、從沒拿過任何獎狀的人，忽然被這個天降的驚喜砸得頭暈目眩，心裡熱到發燙。」

「超人鱸魚」首度獲得米其林推介，米其林評審員指出，料多實在的鱸魚湯選用帶有厚度的中段鱸魚，現點現做熱騰上桌，保有完整的魚皮，光亮色澤，肉質細嫩，可見其新鮮度；湯頭清澈但鮮味明顯，不同於常見的加入薑絲去腥，店家添加幾株九層塔與些許的枸杞增添甜味與草本清香，與海鮮的鮮甜味相得益彰，輕盈卻也味美。

「超人鱸魚」粉專在名單公布當日下午發文表示，當天中午用餐時刻，突然收到許多客人和合作夥伴傳來的恭喜訊息，他們還在一頭霧水，點開圖片與網頁連結，赫然發現名字出現在 2025 米其林必比登推介名單上。

「那一刻，全身起了雞皮疙瘩，」粉專表示，年過半百、從沒拿過任何獎狀的人，忽然被這個天降的驚喜砸得頭暈目眩，心裡熱到發燙，並回憶這些年從一鍋湯、一碗滷肉飯開始，走過小巷裡的老店，也歷經搬遷、疫情、淡旺季起伏；有時忙到連喘口氣的時間都沒有，有時深夜還在為採購、租金、菜價皺著眉。

「我們沒有刻意追逐星星，只是想守住那碗湯的溫度，守住餐桌上顧客的笑容。」粉專表示，這份肯定，就像米其林在他們的肩膀上輕輕拍了一下，說：「嘿，你們做得很好，堅持住。」這份榮耀，也想送給所有還願意烹煮台灣傳統小吃、並投身餐飲業的後進們，「堅持自己的信念，持續努力，總有一天會被看見。因為，真正的光芒，不會被時間遮掩。」

最後，「超人鱸魚」也表示，謝謝所有支持他們的人，謝謝每天並肩奮戰的團隊夥伴與家人，也感謝願意排隊、一次又一次回來的老朋友，還有第一次踏進門、喝下第一口湯就笑出來的新客人。「這不是終點，而是另一段旅程的開始。我們會繼續用真心與湯勺，熬出最暖的味道，讓這碗湯，不只是米其林必比登推薦，更是你心裡的『必點』。」

米其林評審員指出，料多實在的鱸魚湯選用帶有厚度的中段鱸魚，現點現做熱騰上桌，保有完整的魚皮，光亮色澤，肉質細嫩。（擷取自超人鱸魚臉書粉專）

