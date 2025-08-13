楊柳颱風遠離！氣象署估本島深夜脫離暴風圈 最快明晨解除海陸警

楊柳颱風下午5時位於澎湖的東南東方約50公里處，暴風圈正籠罩台東、花蓮、苗栗以南陸地及澎湖，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。（圖取自中央氣象署網站）

2025/08/13 18:22

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風楊柳今日下午1時登陸台東太麻里後，迅速翻越南部山脈，於下午4時從台南七股出海。中央氣象署提醒，雖颱風逐漸遠離，但台灣本島及澎湖預計今日晚間至深夜才會逐漸脫離暴風圈，在此之前南部地區仍受到颱風雨帶影響，有明顯降雨出現，且澎湖、金門的風雨將持續到明日清晨。

中央氣象署說明，楊柳颱風下午5時位於澎湖的東南東方約50公里處，以每小時29轉34公里速度，向西北西進行，近中心最大風速相當於13級風，七級風平均暴風半徑180公里，暴風圈正籠罩台東、花蓮、苗栗以南陸地及澎湖，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

此外，中央氣象署持續對花東、苗栗以南、澎湖、金門地區發布陸上颱風警報，並對台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面發布海上颱風警報，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署預報員朱美霖指出，楊柳颱風登陸後稍有減弱，目前持續以較快速度往西北西移動，預計今日晚間通過澎湖周邊海域，並在明日凌晨前後，以中度颱風強度從金門南方海域登陸中國大陸地區，並逐漸減弱為輕度颱風。

朱美霖表示，台灣及澎湖也預計於今日晚間至深夜逐漸脫離暴風圈範圍，中央氣象署最快會在明日清晨同時解除海上陸上颱風警報，但目前東半部及嘉義以南地區及澎湖風雨仍在持續中，且澎湖、金門今晚至明日清晨仍會有強風豪雨出現。

另朱美霖提醒，隨著颱風逐漸遠離，台東風力已較稍早減弱，雲林以南沿海地區則仍有較強風勢，平均風速可達9至11級，澎湖有12至13級強陣風，預計今晚過後也會逐漸緩和。

不過，北部地區受到偏東風影響，沿海空曠地區及大台北平地有較強陣風出現，仍不排除再有9到10級，或是局部11級的強陣風發生，且因颱風沉降作用影響，台中、彰化今日有局部36度以上高溫出現，尤其台中大里高溫達到近38度。

楊柳颱風影響情況。（圖為中央氣象署提供）

降雨預報趨勢，6小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

風力預報趨勢，6小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

浪高預測示意圖。（圖為中央氣象署提供）

8月13日高溫。（圖為中央氣象署提供）

陸上強風特報。（圖為中央氣象署提供）

過去浪高觀測。（圖為中央氣象署提供）

