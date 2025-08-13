楊柳來襲！溪湖果菜市場交易均價破50元 創近10年新高

溪湖果菜市場今日青蔥交易最高價400元，均價每公斤321元，創下歷史天價。（記者陳冠備攝）

2025/08/13 18:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕中颱楊柳直撲南台灣，彰化縣也在警戒區範圍，溪湖果菜市場今（13日）每公斤交易均價50.7元，創下近10年新高價，其中「菜王」青蔥每公斤最高價372.1元，則是創下市場交易25年來最高價。溪湖果菜市場總經理徐鉦傑表示，受連日豪雨影響，復耕延遲，到貨量約31公噸，僅剩平日1/4，導致菜價高漲。

根據溪湖果菜市場統計，今日蔬菜到貨量約31公噸，每公斤均價50.7元，是自2015年9月6日的55.7元以來最高的一次，也是近10年來再一次突破50元大關，其中青蔥均價每公斤321元，最高價372.1元，則是創下溪湖果菜市場自2001年有交易記錄以來的最高價，也是首次突破300元的交易記錄。

除了青蔥飆出每公斤300元高價，不少菜價也「破百」，其中芹菜以190元居次，另外小黃瓜176.5元、韭菜花174.9元、空心菜122.8元、麻糬茄121.3元、芥蘭菜105.9元、小白菜104.6元等菜類價格都破百。

溪湖果菜市場總經理徐鉦傑指出，受連日豪雨影響，今日市場到貨量約31公噸，僅為平日到貨量120公噸的1/4，相較去年同期67公噸短少一半，又逢楊柳颱風來襲，市場需求大增下，造成菜價全面上漲。

徐鉦傑說，由於連續降雨造成田間積水，加上還是颱風季，目前農民復耕時間也跟著延遲，預計最快要等二個月，出貨量才能維持正常，葉菜類雖可優先補種，但天氣若持續時雨時晴，對剛下田的菜苗仍會造成傷害，短期內菜價難以回穩。他預估，最快要2個月後，出貨量才能恢復到正常水準。

溪湖果菜市場是彰化果菜交易最大的市場。（資料照）

楊柳來襲，溪湖果菜市場今日交易均價50．7元，創下近10年新高價。（資料照）

