大學分科測驗放榜 竹科實驗中學錄取率百分百台大生比例驚人

大學分科測驗放榜，新竹市竹科實驗中學成績驚人，國立大學及醫學校系錄取率達百分百，其中181名學生中就有47人錄取台大，堪稱是台大學生製造機。（記者洪美秀攝）

2025/08/13 19:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕114學年大學分科測驗今天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼。其中竹科實驗中學的錄取成績驚人，全校181人上國立大學及醫學校系的錄取率達百分百，光是錄取台大就有47人，另有15人錄取醫學校系（含牙醫及中醫），還有7人就讀國外大學，堪稱是台大學生製造機，光是錄取台成清交政等頂尖大學的比例就高達8成。

另新竹高中連續3年錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大等5所頂尖學府及醫科人數占畢業生總數超過5成。今年更有18人錄取醫學校系（含牙醫及中醫），錄取國立大學比例也連續3年突破8成。還有多位學生錄取海外知名大學，展現學生的多元發展。新竹女中則表示尚未完成統計。

請繼續往下閱讀...

新竹市立建功高中也表現不俗，114學年有304名畢業生，錄取中山醫學牙醫系1人、台大7人、清大16人、陽明交大10人、成大13人、政大10人，合計國內頂大錄取率18.8%，接近20%，錄取國立大學約66%，近7成。另有4名學生錄取國外頂尖大學，選擇前往世界排名的優質大學就讀。

大學分科測驗放榜，新竹高中今年有八成學生進國立大學。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法