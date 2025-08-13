立院協商災後重建特別條例 藍綠白共識加碼至600億元

立法院今（13）日就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」進行朝野協商，行政院主計長陳淑姿（右二）會前與立法院長韓國瑜（左）交換意見。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/13 18:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕楊柳颱風今天下午登陸台東，立法院朝野協商正在研商「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」，朝野一致決定將行政院匡列的所需經費上限560億元，加碼40億元到600億元。

行政院版的災後重建條例第五條原規範，所需經費上限為560億元。國民黨團版本為600億元，國民黨團總召傅崐萁表示，因為在復原重建項目加入工資，既然工資提高，所以國民黨團認為所需經費可到600億元，但金額仍可予以調整。民進黨團也提出加碼到600億元的主張，民眾黨團則同意藍綠加碼。

民眾黨團版在第五條條文提出，未完成法定程序需先支付的特別預算必須送立法院備查，且不得移作他用，獲得朝野同意。條文修正為，「針對中央執行機關得報經行政院同意後，特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分，並送立法院備查。中央政府補助地方執行機關之經費，地方執行機關應依補助之目的及項目支用，不得移作他用」。

民眾黨團也在第一條「為安全、有效、迅速推動丹娜絲颱風及七二八豪雨之災後復原重建工作及災民救助，落實專款專用並強化監督，特制定本條例」，加入「專款專用」的文字，民眾黨團副總召張啓楷表示，因為台南市長黃偉哲日前涉不法挪用救災經費，因此新增「黃偉哲條款」；主計總處副主計長陳慧娟表示，基本上可以接受。朝野共識按照民眾黨團版本通過。

另，原行政院版本未匡列縣市，僅指「受創地區」，民眾黨團版本則有列入縣市，民進黨團認為不用再列，國民黨團也表達尊重行政院版本，但張啓楷不接受，指控執政黨這次災後補助漏掉台東縣，綠白一度互嗆。民進黨團幹事長吳思瑤建議，在條文說明欄的雲林縣後面加上台東縣、花蓮縣和苗栗縣，立法院長韓國瑜也同意吳的建議，請大家不要再吵了。

有關該條例的施行期間，行政院版2027年12月31日執行完畢，但國民黨團認為重建要越快越好，應該在2026年12月31日執行完畢。最後朝野協商決定，除第四條第一項第二款第三款及第六款（水利、電力和通訊）施行至2027年12月31日，其餘都在2026年12月31日執行完畢，若延長需立法院同意。

