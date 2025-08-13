為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    女學霸逆襲重返台大醫科 網封「真女神」

    台中一中女學霸分科憑實力「站回自己的位置」。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中女學霸分科憑實力「站回自己的位置」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/08/13 19:44

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中一名女學霸原經繁星錄取台大醫學系，因遭質疑科展作品渉抄襲，獎項被科教館撤銷，波及台大醫科錄取資格也被取消，今考試分發放榜，女學霸逆襲成功把台大醫科考回來，個人霸氣收二度錄取台大醫科紀錄；她的表現在網路瘋傳，肯定她憑實力「站回自己的位置」，封她「真女神」、「分科戰士」。

    據了解，女學霸被取消台大醫錄取資格後，以不到一個月的時間重拾課本再戰分科測驗，依舊考出超高分，選填志願時，傳家人原希望她遠離「暴風圈」，但女學生認為「從哪裡跌倒就要從哪裡站起來」，勇於面對自己。

    這名女學霸今年挑戰大學學測考出6科90級分滿級分的大滿貫佳績，（報考國、英、數A、數B、自然及社會共6科，全滿級分），經繁星推薦管道錄取台大醫學系，另學測成績又錄取台大電機系，選擇台大醫科升學，亮眼表現曝光後，遭網友質疑她去年獲獎的科展作品疑似抄襲，科教館獲檢舉審議後6月撤銷獎項，連帶波及台大也在7月14日宣佈取消她的醫學系錄取資格，亮眼的升學紀錄瞬間歸零。

    該名女學生從挫敗中調整心情挑戰分科，雖然準備時間極有限仍穩定表現，考出足以挑戰台大醫科的「超高分」，今分發放榜考上台大醫科，她的表現今在網路瘋傳，有人封她是「分科戰士」，二度站上台大醫的成績也被封「真女神」，更多人表達支持與祝福，很多人喊超厲害，肯定她本來就實力堅強，「考回台大醫科剛好而已」；也有很多網友肯定她跟另一名因學習歷程檔案疑不實被4所醫大取消正取醫學系資格的學生，能扛住這麼大的壓力、拿出超強實力錄取醫科，「打臉見不得別人好的酸民」。

