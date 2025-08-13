為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風快閃過境 嘉義累計5000多戶停電

    楊柳颱風造成嘉義地區5000多戶停電。（台電提供）

    楊柳颱風造成嘉義地區5000多戶停電。（台電提供）

    2025/08/13 18:24

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕中度颱風楊柳來襲，嘉義沿海地區下午起受10級強陣風影響，雖降雨量不大，但沿海及山區出現多起停電事故，全區累計約5192戶用戶停電，其中已恢復供電1000戶，尚有4192戶待復電，停電戶數主要集中於布袋、義竹等沿海地區，以及阿里山、番路、大埔等山區，多數為強風造成樹木傾倒、線路受損或開關跳脫所致。

    台電公司嘉義區處表示，今天召開防颱應變會議，提前針對沿海地區變電所及易受鹽塵害影響的重點區域展開礙子清洗作業，以降低鹽害誘發跳電的風險，山區因強風造成數處樹木傾倒事故，已即時聯繫地方村長與居民協助清除障礙，搶通通往災點的道路，確保搶修人員能及時進場。

    台電公司表示，傍晚起因風力過強，為維護人員安全，部分搶修作業須暫時退避，嘉義區處已預先調度吊臂車、昇空作業車及發電機等大型機具待命，風勢減弱時依「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→低壓線→接戶線」原則展開搶修，並優先恢復捷運、火車站、自來水廠、醫院及電信機房等重要公共設施的供電，以縮短停電影響範圍。

    嘉義區處表示，台電已盤點人力、檢測機具、備妥搶修材料與確認通訊設備正常運作，與嘉義縣、市政府、鄉鎮區公所、村里長及重要用戶建立即時通報與協調機制，若遇路樹阻斷或招牌倒塌，將第一時間請地方協助排除，以提升復電速度；民眾若發現電線斷落、電桿傾倒或電力設備異常，請保持安全距離，切勿自行處理，立即通報1911客服專線或使用「台灣電力APP」回報災情。

    台電人員搶修電力。（台電提供）

    台電人員搶修電力。（台電提供）

    台電人員排除障礙搶修。（台電提供）

    台電人員排除障礙搶修。（台電提供）

