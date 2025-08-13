下班不忘護乘客！阿公電扶梯險摔倒 北捷駕駛急伸手化解危機

北捷七張站一名年長旅客拖著大件行李搭乘電扶梯時，因身體後傾險些摔倒，所幸後方男子及時伸手穩住，化解危機。（圖翻攝自臉書）

2025/08/13 19:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運七張站日前上演暖心一幕，一名年長旅客拖著大件行李搭乘電扶梯時，因身體後傾險些摔倒，所幸後方一位男子眼明手快，及時伸手穩住，化解危機。令人意外的是，這位救人的男子並非一般乘客，而是剛結束行車任務，準備下班的捷運電聯車駕駛。貼文曝光後，不少人感謝駕駛的及時反應，也呼籲年長者及攜帶大件行李旅客多利用電梯，確保安全。

台北捷運公司今（13）日在臉書粉專「台北捷運 Metro Taipei」分享這段經過指出，當時駕駛背著專用公務包，雖然神情略顯疲憊，但反應卻相當俐落。事後問起為何能如此迅速出手，他淡淡說道，「因為平常開電聯車，就須一直注意號誌、設備、乘客動態，久了，警覺就變成反射動作了。」

請繼續往下閱讀...

對此，北捷表示，這一扶，不只穩住了前方的長輩，也讓人實實在在感受到「捷運人內建的機警與溫柔」。希望每個人的身旁長輩，在關鍵時刻也都能被這樣好好接住、平平安安。並提醒，搭乘電扶梯時務必握緊扶手、站穩踏階，若是年長者、行動不便、攜帶大件行李或推嬰兒車的旅客，建議改搭電梯，更安全也更安心。

貼文曝光後，網友紛紛稱讚，「很棒的善舉」、「平凡中見真情」，也有人呼籲，「建議拿大件行李的旅客，多花點時間搭乘電梯上下，可以減少很多受傷的機率。」、「也要宣導一下電梯要讓年長者優先使用」、「建議尖峰時間要有人員協助引導，不是讓輪椅＆推車一直等待電梯，等了10分鐘遙遙無期，還無法轉換或到出口」。

