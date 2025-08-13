為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風強陣風吹動樹枝、吹斷電線 桃園一度5.8萬戶停電

    受到楊柳颱風外圍環流影響，桃園市停電戶數一度達5.8萬多戶，台電動員上百人投入搶修。（台電桃園區營業處提供）

    2025/08/13 18:11

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市未列入楊柳颱風警戒範圍，沒有豪大雨發生，但出現平均風力7級或陣風10級以上的強風，台電桃園區營業處表示，受到颱風外圍環流影響，強風吹動樹木碰觸電線，甚至直接吹斷電線，桃園市停電戶數一度達5.8萬多戶，已動員上百人投入搶修，目前復電4萬7227戶，預計晚間8點全數恢復供電。

    桃園區營業處說明，今日因強陣風引發高壓斷線的饋線跳脫事故，共有20條饋線停電，影響範圍包括桃園、龜山、中壢、楊梅、平鎮、龍潭、大園、大溪、蘆竹、復興等地區，影響停電戶數達5.8萬多戶，已動員約110多人投入搶修，目前復電4萬7227戶、約82%，尚有5條饋線搶修中，預計晚間8點可全數恢復供電。

    桃園區營業處提醒，請民眾加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電，後續如有新增停電事故或零星個別用戶仍有停電情形，請民眾多加利用台電公司網站於颱風期間設置的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上通報或查詢停電資訊。

    若不便使用網路，台電亦提供24小時1911客服專線，或桃園區營業處停電通報電話03-3323331及3323221，台電搶修人員將以最快的速度派員搶修。

