為免影響民眾生活 賴清德：加強災後通訊復原SOP

總統賴清德與台東、高雄、澎湖首長視訊連線。（記者陸運鋒攝）

2025/08/13 18:37

〔記者陸運鋒／新北報導〕楊柳颱風來襲，總統賴清德今天下午坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會工作會報，同時與台東、高雄、澎湖首長視訊連線。賴清德表示，水、電、通訊都應該列為基本生活所需，但通訊是最後才恢復，希望通傳會要有積極的應變措施，這樣才有辦法讓民眾生活不至於造成太大影響，應該列為SOP。

賴清德指出，上次的丹娜絲颱風，有一位台電的同仁為了要進行搶修復電的工作，不幸發生意外身亡，但台電還是保持積極的態度，多數在今晚就可以復電，最晚少數地區會在明天中午，因此向台電全體同仁表示感激。

賴清德強調，水、電、通訊都應該列為基本生活所需，過去關注比較少的是通訊，這次丹娜絲颱風之後到台南市及其他縣市勘災，民眾反映水是最早恢復、再來是電，通訊反而是留到最後，希望通傳會要有積極的應變措施，而且不是只有中華電信，其他2家電信公司都應該到齊，這樣才有辦法讓一般民眾生活不至於造成太大影響，這些都應該列為SOP。

賴清德說，因為上次丹娜絲颱風在嘉義跟台南造成很多房子損壞，這次楊柳颱風來襲，雖然風雨沒有預期的大，但也要請台南市政府特別留意屋頂帆布的固定，該撤離、該安置的民眾也應該要到位，中央也可以協助。

