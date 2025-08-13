楊柳颱風天送餐風雨無阻 仁愛鄉照服員越過倒木使命必達

廬山波瓦文健站的送餐人員，即使樹木倒塌，也努力越過樹木把便當送給民眾。（王姓工作人員提供）

2025/08/13 18:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕感心！楊柳颱風快閃台灣，東部風狂雨驟，南投縣雨勢不大但風勢強勁，仁愛鄉上午10點宣布停班停課，廬山波瓦倫文健站3名照服員仍為14位民眾送便當，其中，王姓工作人員拍下樹木倒塌、物品吹翻景象，她越過倒塌樹木，將便當送給雙手被截肢的民眾和家中長輩。

楊柳颱風為南投縣帶來的雨不算大，主要下在仁愛鄉和信義鄉，時雨量最多的是信義鄉楠溪測雨站，下午12點到2點，各下20毫米和23毫米，仁愛鄉最大的則為屯原測雨站的16毫米，仁愛鄉其他地區雖有降雨，但時雨量多在15毫米以下，雨不大但風勢強勁，仁愛鄉公所也因瞬間風速達7級而宣布上午10點起停班停課。

儘管停班停課，但位在精英村的廬山波瓦文健站仍為長輩或行動不便民眾準備便當，3名照服員風雨無阻為14位民眾送餐，其中，王姓照服員送餐給其中一戶人家時，因風太大，屋外的樹木都倒塌，阻斷通道，王姓人員仍小心地越過倒掉的樹木，將便當送給該戶的長輩，也目擊庭院物品也不是吹翻就是吹到遠處。

南投縣風勢強仁愛鄉不少樹木倒塌，埔里鎮也有，興大實驗林有棵大樹倒向道路，一度阻斷交通，下午已清理倒木恢復通行。

王姓工作人員不畏強風，越過倒塌樹木把便當送給民眾。（王姓人員提供）

埔里鎮南安路興大實驗林的大樹倒塌，一度阻斷道路。（民眾提供）

