    首頁　>　生活

    桃園也被「風狂」楊柳掃到 東門市場頂樓排風罩遭吹落

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道，經發局市場科人員第一時間發現，立即在現場警戒。（經發局提供）

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道，經發局市場科人員第一時間發現，立即在現場警戒。（經發局提供）

    2025/08/13 18:10

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕楊柳颱風快閃過境，桃園市雖未列入警戒範圍，今（13）日中午後出現強大風勢，桃園區東門市場頂樓大型排風罩被吹落，掉到1樓車道口及人行道，所幸未造成人員傷亡，但1輛機車輕微毀損，經濟發展局市場科人員發現後立即警戒，桃園警分局武陵派出所員警獲報後也到場協助排除。

    東門市場位於桃園區春日路上，2020年底完工啟用，隔年開幕，是地上5層、地下3層建築，建築物頂樓有3個大型排風罩，今天中午過後桃園市風勢增強，其中1個排風罩遭強風吹落，從頂樓掉落到1樓車道口及人行道。

    經發局專委廖振宏說，市場科同仁第1時間發現排風罩掉落，立即請現場保全人員安排適當警戒，請清潔人員移設至適當位置切割成小塊件，同步聯絡清運公司盡快處理清運作業，目前仍在清運中，而排風罩掉落造成1輛機車輕微車損，經與車主聯繫並洽談後續賠償事宜。

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道，經發局市場科人員第一時間發現，立即在現場警戒。（經發局提供）

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道，經發局市場科人員第一時間發現，立即在現場警戒。（經發局提供）

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道，經發局市場科人員第一時間發現，立即在現場警戒。（經發局提供）

    桃園區東門市場頂樓大型排風罩遭強風吹落，掉落到1樓車道口及人行道，經發局市場科人員第一時間發現，立即在現場警戒。（經發局提供）

