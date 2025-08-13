為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    受困月餘未補給！南投深山隱士「阿順伯」陷斷糧危機求援

    南投信義鄉隔溪獨居的深山隱士「阿順伯」，因7月初颱風過後溪水暴漲，受困1個多月無法下山補給，陷入斷糧危機求援。（資料照，記者劉濱銓攝）

    2025/08/13 18:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉地利村深山「巴庫拉斯」舊部落，住著人稱「阿順伯」的隱士奇人李順，7月初因丹娜絲颱風過後連續大雨，使得濁水溪上游水位高漲未退，隔溪獨居的他，因此1個多月無法涉溪下山採買，加上楊柳颱風報到，才通報求助物資馳援。信義鄉公所獲報，今偕消防人員入山，惟溪水仍未退，便將物資就近暫放附近住戶，待溪水稍退再由鄰居涉溪補給。

    當地民眾表示，「阿順伯」獨居深山，以採集、販售藥草維生，還被稱作「現代神農氏」，今年已85歲，早年他因採藥聲名遠播，吸引許多人翻山越嶺前來探訪。

    平常他會坐鄰居的貨車涉溪下山採買，惟7月初颱風過後，又遇上連續大雨，使得溪水暴漲無法橫渡，雖然平時都有存糧，並養雞自給自足，不過受困1個多月無法下山補給，也讓「阿順伯」陷入斷糧危機，被迫對外求援。

    信義鄉公所指出，今上午派員與消防人員前往運送物資，但來到溪邊水勢高漲，加上風大雨大，無法進行運補，後來便把物資暫放附近住戶，待溪水退去再進行補給。

    消防人員說，今特別攜帶橡皮艇上山，無奈水流湍急無法強行渡河，就連對岸的「阿順伯」見狀也大喊不要冒險，並說糧食省著吃還夠3天，現場人員判斷未有立即危險才收隊下撤。

    「阿順伯」受困月餘未補給，信義鄉公所與消防人員上山馳援。（記者劉濱銓翻攝）

    消防人員馳援嘗試渡河，但因水勢湍急作罷。（記者劉濱銓翻攝）

