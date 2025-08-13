台南、嘉義縣市防14級強陣風 高屏花東大豪雨特報

中央氣象署下午17點15分對全台15縣市發布豪雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

2025/08/13 18:17

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（13日）17時15分對3縣市發布颱風強風告警，並對全台15縣市發布豪雨特報，其中高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為紅色警戒「大豪雨」，提醒民眾注意。

氣象署發布颱風強風告警，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力估計持續至20時15分；提民民眾立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

示警區域包括，台南市安南區；嘉義縣布袋鎮、東石鄉；台南市七股區、將軍區、北門區。

另外，氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（13）日臺東縣地區、花蓮縣地區、高雄市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、嘉義、南投地區、新竹至臺中山區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大豪雨特報包括高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣；豪雨特報包括嘉義縣、台南市、宜蘭縣；大雨特報包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、澎湖縣。

另外，中央氣象署針對「屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時45分止。氣象署提醒，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

颱風及其外圍環流影響，各地出現強陣風，氣象署並發布颱風強風告警。（擷取自中央氣象署網站）

