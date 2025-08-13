以為是智商稅！他長大後後天天用 一票網友狂推這「機車神物」

網友發文分享曾質疑保健食品、記憶枕、生髮洗髮精等產品的必要性，直到自己面臨相關問題後，才體會到這些產品的實用性，示意圖。（美聯社）

2025/08/13 22:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著年齡增長，許多人對各種產品的看法也會隨之改變。網友發文分享自身經驗，坦言曾質疑保健食品、記憶枕、生髮洗髮精等產品的必要性，直到自己面臨相關問題後，才體會到這些產品的實用性。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友昨日在Dcard發文說，過去對於保健食品、記憶枕、生髮洗髮精等商品抱持懷疑態度，認為這些產品只是交「智商稅」。然而當他開始遇到相關問題或使用過後，才發現這些東西有人買有一定的道理。他分享，以前看到記憶枕，一顆動輒三、四千元，認為跟一般的枕頭差異不大，不值得花這筆錢；不過有次住宿體驗到高支撐型枕頭，發現整夜睡得特別安穩，回家後便立即上網購買同款產品。

原PO也提到，以前看到爸媽每天吃各種不同的保健食品，三餐不同種類，感到匪夷所思；但自己進入職場後，精神狀況下滑，也開始補充綜合維他命。吃了一陣子後，發現早上起床精神有比較好，工作到下午也比較不容易疲憊。

此外，原PO坦言，自己以前完全不相信生髮洗髮精的效果。但隨著年紀增長，他發現自己的髮際線有明顯後退，才前往皮膚科諮詢，並依照醫師建議更換洗髮產品。使用一兩個月後，感覺掉髮量略有減少，仍在持續觀察中。文章最後他也問網友「有什麼以前覺得是智商稅現在買爆的東西」？

貼文曝光後，網友紛紛留言，「太陽眼鏡，不戴真的會容易白內障」、「防曬外套，以前看別人大熱天幹嘛穿外套騎車不會熱死嗎，結果後來自己騎車才知道不穿會曬到脫皮」、「家電吧，像除濕機、冰箱之類。以前覺得可以用就好，現在自己買中高階的那體感真的差一截」、「蒸汽眼罩，用眼一天真的需要它」。

另外，最多網友認同的是「機車裝菜籃」，「這個我高中就發現了，腳踏車裝菜籃超爽，我還揪我閨蜜結伴裝菜籃，小時候覺得機車菜籃很俗」、「真的...阿嬤的車最讚」、「這我，大學的時候就這樣裝，雖土但跟朋友出來玩和採買的時候超好用」、「以前覺得阿嬤菜籃超醜，現在騎gogoro裝菜籃的我」。

