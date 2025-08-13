為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風快閃過境！ 桃園機場提醒留意航班異動

    受楊柳颱風影響，桃園機場統整各航空公司航班異動和注意事項。（記者吳亮儀攝）

    受楊柳颱風影響，桃園機場統整各航空公司航班異動和注意事項。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/13 17:57

    〔記者吳亮儀／台北報導〕 受楊柳颱風影響，桃園機場今天（13日）公布航班與交通資訊查詢連結，包括國籍航空和外籍航空等，民眾可以點選了解航班異動資訊。

    桃園機場公司表示，今天（13日）上午9時30分召開第三次應變會議，由董事長楊偉甫主持，會中聽取颱風動態簡報及各業務單位與國籍航空公司應變整備報告後，指示各單位全面加強戒備，確實執行各項防颱措施並提高警覺，遇有狀況應即時通報，以確保機場營運安全及旅客權益。

    根據機場公司統計，今日目前排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航班15架次。機場公司提醒旅客及接機親友，出發前請留意最新航班資訊，並提前確認聯外交通狀況。

    機場公司表示，已在颱風警報發布前啟動各項防颱應變準備，包括針對機場電力、空調、給排水、電車、空橋等設施進行巡檢，也加強巡查各施工工區、排水幹線及空側區域。

    根據桃園航空氣象台預報資料顯示，受楊柳颱風影響，上午11時起有側風較強情形，離場航班可以順利離場，但到場航班部分會基於安全考量重飛或轉降，截至下午3時19分止，有26架因風切轉降至其他機場。另外，自上午11時50分起，暫時關閉第二航廈南北側5樓觀景台，目前尚無預計開放時間。機場公司將持續密切關注颱風動態，並強化應變作業。

    另外，各航空公司將依據最新氣象資訊滾動式調整航班，機場公司提醒旅客留意航空公司通知，並可透過官網、APP等管道即時查詢航班動態。機場公司官網亦將持續更新航班異動及聯外交通營運情形，提供旅客與民眾參考。

    【航班與交通資訊查詢連結】

    •桃園國際機場：https://www.taoyuan-airport.com/

    •中華航空：https://www.china-airlines.com/

    •長榮航空：https://shorturl.at/I5mdU

    •星宇航空：https://www.starlux-airlines.com/zh-TW/flight-status

    •台灣虎航：https://www.tigerairtw.com/zh-tw

    •國泰航空：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_TW.html

