    首頁　>　生活

    花蓮堰塞湖持續警戒 林保署：收容民眾勿自行返家

    光復林道19K處相機8月12日中午影像，目前山區因霧氣濃厚，無最新畫面。（林保署提供）

    光復林道19K處相機8月12日中午影像，目前山區因霧氣濃厚，無最新畫面。（林保署提供）

    2025/08/13 18:16

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游上月形成堰塞湖，林保署估計如雨量超過1000毫米，本月18日將提早壩頂溢流，為此在楊柳颱風登陸前一天，花蓮馬太鞍溪下游3鄉鎮7村里前天撤離500多位居民；今天截至下午4點累積降雨量未達200毫米，堰塞湖未潰決，台9線馬太鞍溪橋水位也未達警戒值。雖然颱風已經在傍晚出海，但林保署花蓮分署表示，請收容所及依親民眾等候颱風警報解除，屆時縣府及林保署將發布最新訊息，請先不要自行返家。

    馬太鞍溪上游因國有林班地土石崩塌形成堰塞湖，林保署評估楊柳颱風過境雨量可能造成堰塞湖提早壩頂溢流，林保署、花蓮縣政府與下游光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮公所統計受影響3鄉鎮7村里共計259戶、690人，人數最多是光復鄉大馬村550人，鄉公所及軍方昨天下午4點後逐戶勸導撤離，其中選擇到光復高職收容所民眾共有141人，其餘居民以依親為主。

    光復鄉長林清水說，今天從馬太鞍溪下游台9線馬太鞍溪橋看，水位沒有特別高漲，截至下午4點，上游太安測站累積雨量約200毫米，不過仍須等候林保署及縣府最新指示，主要是擔心山區持續降雨，因此不能放心讓居民返家，為求安全起見，今晚仍會請收容民眾續住收容所。

    林業及自然保育署花蓮分署副分署長朱懿千指出，截至今天下午4點，馬太鞍溪堰塞湖的集水區降雨量累計為150毫米，距離壩頂溢流口57公尺、水位升高約20多公尺，以此推估堰塞湖水位高度1083公尺、蓄水量3470萬立方公尺，滿水位則是6800萬立方公尺；此外，林保署在光復林道19K有設置相機可拍到堰塞湖，但因目前山區氣候不佳、霧氣濃厚，尚無最新畫面。

    她表示，雖水位還在安全範圍內，但可能這兩天還會持續帶來降雨，因此呼籲在收容所及依親的民眾先稍安勿躁，至少要等颱風警報結束、以及參酌氣象署預報是否有持續性豪雨，林保署會再與花蓮縣政府討論時機點，請民眾謹慎行事，先不要急著返家。

    馬太鞍溪堤防邊有第九河川分署堆置沙包，至下午水位仍在安全範圍。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪堤防邊有第九河川分署堆置沙包，至下午水位仍在安全範圍。（記者花孟璟攝）

    光復鄉公所設在光復高職的收容所。鄉公所表示，今晚仍會請民眾續住收容所。（光復鄉公所提供）

    光復鄉公所設在光復高職的收容所。鄉公所表示，今晚仍會請民眾續住收容所。（光復鄉公所提供）

