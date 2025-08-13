楊柳颱風來襲全國1失蹤33傷 13萬餘戶一度停電

總統賴清德（中）13日下午視察中央災害應變中心，聽取楊柳颱風動態，並針對災防做相關裁示。（記者羅沛德攝）

2025/08/13 17:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕楊柳颱風來襲，全國各地傳出災情，中央災害應變中心統計，截至今天下午，颱風造成1人失蹤33人受傷，全國曾停電13萬4517戶，已修復7萬6244戶、待修復5萬8273戶，市話部分曾有1402戶斷話，已修復808戶、待修復594戶，行動基地臺曾有73座受損，已修復4座、待修復69座。

其中，13日13時5分嘉義縣布袋鎮好美里堤防2人釣魚，其中1名28歲林姓男子遭海浪捲走失聯，該區為嘉義縣公告警戒區，海巡出動3車9人進行岸巡、消防出動9車1艇18人1空拍機搜救中。

請繼續往下閱讀...

據統計，截至今日下午全國總災情240件，包括路樹49件、廣告招牌18件、道路隧道災11件、橋梁2件、土石1件、建物毀損33件、水利設施3件、民生基礎設施60件、火災1件、其他災情62件。累計撤離7315人，開設64處收容處所，收容905人。

擱淺尚未清除船隻案件包括（6艘船殘油均已抽除），喀麥隆籍「多芬」貨輪臺南海域擱淺、蒙古籍「凱塔」貨輪臺南海域擱淺、巴貝多籍「BLUELAGOON」貨輪蘭嶼擱淺案、中國籍「鈺洲啟航」貨輪野柳擱淺、本國籍「鑫豐輪」貨輪金門烏坵港口擱淺案、巴拿馬籍「液態寶石」油輪臺中港南堤擱淺。

總統賴清德今天下午坐鎮中央災害應變中心。（記者陸運鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法