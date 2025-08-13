楊柳颱風狂掃南台 安南區招牌倒路中 警合力排除

楊柳颱風強風吹倒安南區招牌橫阻車道，警方與民眾合力移至安全處並拉警戒線，呼籲業者住戶加固設施防災。（民眾提供）

2025/08/13 18:26

〔記者王捷／台南報導〕受到颱風影響，安南區下午發生招牌掉落事件，警方接獲通報後火速到場排除險情。警三分局安中派出所顏琦晉、施盈禪到場發現招牌橫倒在車道上，與民眾合力將招牌移至安全處，並在周邊拉起警戒線，防止二次事故發生。

受到今年第11號颱風楊柳外圍環流影響，台南自清晨起陣風頻繁，部分時段風速達8至9級，午後更伴隨短時強降雨。楊柳屬於結構緊密、移速快速的「小鋼砲型」颱風，13日下午1時自台東太麻里登陸，穿越南台灣後於傍晚在台南七股出海，沿途造成多處路樹傾倒、鐵皮翻覆與招牌鬆脫，市府各單位緊急處理災情。

台南受到前次颱風丹娜絲影響，連日的陣風與午後雷陣雨，懸掛於建物外牆的廣告牌、鐵皮結構及鬆動樹枝皆有掉落風險，這次又遇上楊柳，警方提醒業者與住戶，應定期檢查並加固招牌、遮雨棚等設施，在颱風、豪雨或強風來臨前做好防護，減少災害風險。

三分局呼籲，民眾如發現有破損、傾斜或搖晃的招牌、樹木及建物構件，應立即通報市府相關單位處理，切勿自行攀爬或搬動，以免受傷，警方也將持續加強巡查與防災宣導，與市民一同守護家園安全。

