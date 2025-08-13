國軍拒絕救災？賴清德：恐衍生糾紛、避免進入私人財產範圍

總統賴清德今（13日）下午坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會工作會報。（記者陸運鋒攝）

2025/08/13 17:40

〔記者陸運鋒／新北報導〕楊柳颱風襲台，總統賴清德今下午赴中央災害應變中心，聽取各部會工作會報時特別提到，上次颱風到台南西寮勘災，因為有很多房子都被吹倒了，所以有一位廟宇主委提出要求，希望國軍可以進入屋內協助家具或屋內整理，但國防部本來就有訓令，應避免進入私人財產範圍，結果被誤會以為國軍拒絕投入救災。

賴清德表示，昨天立法院有立委質詢行政院長卓榮泰國軍投入救災情況，其實這次楊柳颱風，國軍待命的總兵力就高達3萬1573人，投入救災是他們的重要工作之一，過去如此、現在如此，並沒有例外。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，上次颱風第一次到台南勘查災情，到台南麻豆看文旦損失情況，有立委希望國軍能夠盡量派員協助，當時雖然是漢光演習期間，但請國防部若還有餘兵，就幫助受災的民眾解決一些問題。

賴清德說，第二次去台南西寮勘災，因為有很多房子被吹倒，國軍已經在當地救災，有一位民眾特別提到，國軍可不可以幫忙進入屋內，協助家具或是屋內的整理，但因為國防部本來就有訓令，應該盡量避免進入私人的財產範圍內，過去的經驗有發生過一些誤解、衍生糾紛，結果被誤會、以為國軍拒絕投入救災，因此在這特別說明。

賴清德強調，其實國軍幾十年來都是如此，除了保家衛國，發生天然災害，國軍都義不容辭、站在第一線幫助受災民眾，這次楊柳颱風整備的情況就可以看出，希望立法院及社會大眾能夠了解國軍的辛苦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法