為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風影響 華信、立榮8/14上午往返金門航班全取消

    立榮航空、華信航空8/14中午前往返金門航班取消。（記者吳亮儀攝）

    立榮航空、華信航空8/14中午前往返金門航班取消。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/13 17:27

    〔記者吳亮儀／台北報導〕受到楊柳颱風影響，華信航空和立榮航空在今天（13日）宣布，明天（14日）上午飛往金門的航班取消。但為了疏運旅客，之後會加開離島的班機。

    華信航空表示，明天（14日）中午11點30分以前，往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。為協助疏運旅客，華信航空另加開本島往返澎湖、金門航班共6架次。

    華信航空表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網（www.mandarin-airlines.com）或APP查詢最新航班資訊。

    立榮航空表示，受楊柳颱風影響，立榮航空明天（14日）下午13時以前，往返金門航班全數取消，台南往返澎湖航班B7-8675、B78676將延遲起飛，其他航線正常營運。

    同時為疏運旅客，立榮航空明天（14日）將加開本島往返澎湖、南竿、金門航班共18架次，最新航班動態敬請旅客多加利用立榮航空官網（www.uniair.com.tw），或立榮航空APP查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播