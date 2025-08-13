楊柳颱風影響 華信、立榮8/14上午往返金門航班全取消

立榮航空、華信航空8/14中午前往返金門航班取消。（記者吳亮儀攝）

2025/08/13 17:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到楊柳颱風影響，華信航空和立榮航空在今天（13日）宣布，明天（14日）上午飛往金門的航班取消。但為了疏運旅客，之後會加開離島的班機。

華信航空表示，明天（14日）中午11點30分以前，往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。為協助疏運旅客，華信航空另加開本島往返澎湖、金門航班共6架次。

請繼續往下閱讀...

華信航空表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網（www.mandarin-airlines.com）或APP查詢最新航班資訊。

立榮航空表示，受楊柳颱風影響，立榮航空明天（14日）下午13時以前，往返金門航班全數取消，台南往返澎湖航班B7-8675、B78676將延遲起飛，其他航線正常營運。

同時為疏運旅客，立榮航空明天（14日）將加開本島往返澎湖、南竿、金門航班共18架次，最新航班動態敬請旅客多加利用立榮航空官網（www.uniair.com.tw），或立榮航空APP查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法