大學分發入學放榜 安樂高中弱勢生王子涵錄取東華大學

安樂高中王子涵努力不懈錄取國立東華大學。（基隆市教育處提供）

2025/08/13 17:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕大學分發入學今天放榜，基市今年有200名學生報考分科測驗，錄取國立大學的有28%，其中二信高中李晉德與羅鋐竣大學學學測失利後仍不棄餒 ，終於如願以償錄取醫學系；安樂高中體育班的王子涵來自經濟弱勢家庭，長期獲民間團體支持，他憑藉著堅毅不拔的精神努力不懈，錄取國立東華大學教育與潛能開發學系。

羅鋐竣父親為基隆長庚醫院耳鼻喉科醫師，是他心中的榜樣，早立下從醫的夢想；李晉德早在高一時，因參與中研院生命科學相關研究，對再生醫學與幹細胞技術產生濃厚興趣，他立下「只想醫學系」目標，希望投身醫療研究，幫助更多病患重獲健康。

請繼續往下閱讀...

2人在學測失利仍不氣餒、不放棄，調整心態持續努力，羅鋐竣錄取中西醫雙修的長庚大學中醫系，承接父親濟世救人的衣缽；李晉德順利錄取中國醫藥大學醫學系。校長林立表示，2人目標明確，都是在地就學的學生，家長無須捨近求遠往台北跑。

而安樂高中體育班的王子涵，來自經濟弱勢家庭，長期獲得民間團體的關懷與支持，但他憑藉著堅毅不拔的精神與努力不懈的態度，錄取國立東華大學教育與潛能開發學系。安樂高中校長甘邵文表示，學生都要能勇於追求理想，在基隆在地高中開創屬於自己的多元未來。

市政府教育處處長徐嬿立表示，未來將持續推動教育創新，並鼓勵各高中與在地資源結合，提供更豐富多元的學習機會，讓基隆學子都能適性發展，開創屬於自己的精彩人生。

二信高中羅鋐竣（右）與李晉在大學學測失利後仍不氣餒，持續努力終於如願考上醫學系。（基隆市教育處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法