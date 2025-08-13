為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風》因應封島滯留旅客需求 14日澎湖加班機出爐

    澎湖機場每逢封島重新開放，都會湧入大批候補旅客。（資料照）

    澎湖機場每逢封島重新開放，都會湧入大批候補旅客。（資料照）

    2025/08/13 17:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕受到中颱楊柳襲台影響，澎湖預計最遲明（14）日中午以後脫離暴風圈，經過1天半封島，澎湖縣政府旅遊處預估滯留澎湖旅客約5000人、澎湖航空站統計13日搭機出境旅客3433人，根據以往封島經驗，機場重新開放，會湧入大批候補民眾，因此立委楊曜未雨綢繆，與航空公司協調，開出加班機時刻表，並接受民眾預先訂位。

    澎湖地區因受到楊柳颱風侵襲影響，今（13）日全天澎湖航班全部取消。澎湖航空站表示今日取消班次合計共53航班，受影響訂位旅客共有3433人，由於前一日（12）日已有300餘人湧入澎湖機場，仍有170人未候補登記，澎湖航空站將保留登記序號進行候補作業。

    根據立委楊曜提供資訊，明（14）日立榮航空開放加班機購票，請留言官網或App。包括台北-澎湖10時40分-11時30分、澎湖-台北12時35分-13時25分、台北-澎湖7時30分-8時30分、澎湖-高雄 9時30分-10時10分、台北-澎湖8時50分-9時50分、澎湖-高雄10時30分-11時10分。

    台中-澎湖8時20分-9時5分、澎湖-台中9時40分-10時20分、台中-澎湖8時-8時40分。

    澎湖-高雄9時20分-10時、高雄-澎湖11時-11時45分、澎湖-高雄12時45分-13時25分。

    14日加班機出爐，民眾可向立榮訂位。（記者劉禹慶攝）

    14日加班機出爐，民眾可向立榮訂位。（記者劉禹慶攝）

