楊柳來襲！台北「三種天氣」一次出現 原因曝光

北部部分地區一次出現風大、雨大與大太陽三種多變天氣。示意圖。（資料照）

2025/08/13 19:17

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風楊柳今日從台東太麻里登陸，又火速離境，雖未對台北造成直接威脅，但北部部分地區仍出現風大、雨大與大太陽三種多變天氣，讓不少民眾直呼「天氣很亂」，實際上這是典型颱風外圍環流影響的現象。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午在Threads上發文表示，台北現在的天氣，10秒內可以體驗三種天氣，貼文並附上歌手任賢齊歌曲「再出發」中「風大雨大太陽大」的截圖。

事實上，由於台北位於颱風北側，未處在暴風圈核心區域，但仍受到外圍雲系與風場干擾，導致天氣快速變化。颱風外圍環流常夾帶不穩定的對流胞通過，容易造成短時間強降雨，甚至瞬間大風，而雲層斷斷續續，也使得陽光時而穿透、時而被遮蔽。

今天白天台北市區間歇出現強陣風、大雷雨與高溫曝曬交替的情況，成為典型「颱風邊緣地區」的天氣特徵。類似狀況在過去如杜鵑、梅姬等颱風來襲時也曾出現。

雖然台北未列入颱風警戒區，但仍需提防外圍環流帶來的短時強風與強降雨，外出仍應攜帶雨具並留意高空物品掉落風險。

