桃園市寵物公園年底達30處 首座國際棒球場寵物友善專區8月底啟用

2025/08/13 17:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府農業局今（13）日於市政會議進行「打造動物友善城市，邁向幸福共融桃園」專題報告，農業局長陳冠義說，目前全市已有28座寵物公園，後續將與觀音、龍潭區公所合作設置，而全台首座國際棒球場寵物友善專區預計8月底啟用，讓飼主與毛孩能共同觀賞比賽。

市長張善政聽取報告後說，市府持續推動動物保護政策，目前全市寵物友善設施數量居全國之冠，年底寵物公園將達30座，近期也破獲多起非法繁殖場案件，感謝民眾檢舉與愛心人士提供線索，動保處即時會同環保局及警察局等單位展開聯合稽查，展現嚴懲不法業者的決心。

副市長蘇俊賓說，桃園市今年榮獲6都動保聲量好感度第1名，因此需持續加強防範非法收容所與養殖場等除弊工作，除建立寵物公園，更應與民間合作擴充寵物友善場域，例如結合樂天球場等熱門公共空間。此外，為提升晶片植入率、降低棄養風險，活動可規劃優先開放已植晶片的寵物入場，跨局處推廣動保觀念，例如教育局除鼓勵學校認養校犬，亦可將寵物倫理與生命教育納入中小學課程，培養學生正確飼養觀念，社會局則可結合關懷據點推動寵物陪伴銀髮族活動，讓動保與社會關懷雙向加值。

陳冠義說，目前全市已有28座寵物公園，後續將與觀音、龍潭區公所合作設置，南昌動物保護教育園區將整合寵物認養、醫療保健、動保教育及寵物美容等功能，打造全台最大寵物樂園，並持續與都發局協調突破使用與收費限制，結合教育局推動校園寵物教育課程，而全台首座國際棒球場寵物友善專區預計8月底啟用，桃園市有174家業者獲得寵物友善空間認證，包含餐廳、賣場、休閒農場等，年底目標提升到200處。

都發局長江南志說，針對南昌營區變更為公園後衍生的短期代管契約問題，市府已與軍方積極協商，避免影響未來營運，軍方並不排除檢討桃園境內其他營區，經都市計畫調整後納入回饋範圍，將持續爭取相關空間釋出，協助農業局後續規劃，以活化閒置資源。

桃園市政府農業局13日於市政會議進行「打造動物友善城市，邁向幸福共融桃園」專題報告。（桃園市政府提供）

桃園市政府持續打造寵物友善空間。（桃園市政府提供）

