台中中港店氣爆事件已半年 新光三越：朝「新店誕生」規格重啟

新光三越中港店表示，全面盤點更新，朝「新店誕生」規格重啟。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/13 17:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，事件距今已發生半年，新光三越日前表示，希望在9月底能復業，新光三越今天表示，全力拚復業，全面盤點更新，要朝「新店誕生」規格重啟。

新光三越在事件發生後，為了櫃姐及員工的生計，安排第二賣場，進行特賣會，從台中世貿中心辦到烏日國際會展中心，日前新光三越要復業的消息傳出，廠商跟櫃姐們欣喜不已，終於要回歸正常了。

新光三越表示，在事件後，積極配合專業建築師、結構技師與營造單位，提報「整體整建修復至可供使用計畫」，依規進行相關作業工程，所有作業均以安全為第一優先原則。

同時，針對全館軟硬體設備，進行系統性的盤點，以及優化提升安全性的規劃，包含六大系統管理如電力、消防系統與七大安全設備如警報、滅火、避難排煙設備等，所檢視的，不限於受損樓層而是全館，而全面盤點軟硬體設備更新提升，以開設新店舖的嚴謹態度重新打造。

新光三越表示，公司深知新光三越肩負千人生計、地方經濟繁榮的重責，也感受到各界對台中中港店復業的殷切期待。新光三越目前正依規進行相關工程作業，投注超過3000人次以上人力，提高效能穩定推進，並均以安全為最高的考量，早日在熟悉的台中中港店與市民朋友們重聚。

