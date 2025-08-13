屈公病疫情假消息流傳 國民黨智庫籲疾管署依法追究

國民黨智庫今日呼籲政府應依法追查，避免屈公病疫情假消息影響防治工作，影響社會安定。（資料照）

2025/08/13 17:29

〔記者施曉光／台北報導〕近期中國屈公病疫情受到外界關注，社群平台上流傳訊息稱，因為疾管署預算被刪，不會針對屈公病進行疫調也不會宣傳，雖然疾管署已做澄清，但相關假消息圖卡仍流傳於網路，國民黨智庫永續組召集人陳宜民今日呼籲政府應依法追查，避免假消息影響防治工作，影響社會安定。

陳宜民指出，之前新冠疫情期間，疾管署經常針對「不實假消息」，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治法第63條、社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，移送行政罰與刑事案件，對於屈公病的假消息，是否也應該同等標準予以移送？

陳宜民表示，隨網路時代快速發展，社群媒體和通訊軟體已成為資訊傳播的重要管道，自由媒體的存在及言論自由的可貴，更是民主體制的重要基石，但假訊息具有快速傳播的特性，恐無可避免地傷害這個價值。

他呼籲民眾接獲來源不明、未經證實的疫情或防治措施資訊時，都應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯傳染病防治法第63條等相關規定，並盼疾管署對於媒體平台上傳播屈公病假消息者，依法移送，避免假消息狀況惡化，以有效進行傳染病防治工作。

