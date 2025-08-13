楊柳襲台！班機劇烈顛簸尖叫片曝光 迫降台中因「1事」讓旅客氣炸

泰越捷VZ567航班嘗試降落桃機失敗，最後轉降台中，旅客分享在機上的驚險影片，並透露航空公司落地後不讓人員下機。（圖翻攝自Threads）

2025/08/13 20:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「楊柳」今天（13日）快閃台灣，多地出現強勁風雨，各機場航班大亂。有旅客傍晚在社群平台上控訴，他搭乘泰越捷廉航從日本大阪飛回桃園機場機，班機因風勢過大，3次降落未果，最後勉強轉降台中機場，驚險過程嚇壞所有人，沒想到落地後竟然還不讓下機，航空公司似乎堅持要重新飛回桃機，引發乘客強烈不滿。

泰越捷航空航班VZ567從大阪關西國際機場起飛，原定今下午2點25分降落桃機，但風勢實在太強，降落一度失敗，最後轉降台中機場。一位旅客傍晚5點多在Threads上PO出航班轉降台中的新聞報導說，他就在班機上，「因為颱風三次降落桃機不成功，最後成功降落台中機場，但不讓我們人員落地。移民署、民航局、航空公司互踢皮球，堅持要我們重新飛回桃機。200多條人命拒絕再飛，抗議中！」

原PO還分享在機上拍攝的影片，可以明顯感受到機身劇烈顛簸，乘客緊緊抓著座椅扶手，不時有人發出尖叫聲。原PO晚間6點40分左右更新，機上乘客大部分是台灣人和日本人，大家都拒絕再飛，「目前民航局地勤跟相關人員已經在研議如何將行李以及人員用巴士運送送至桃園機場。但似乎卡在航空公司，不知道是機長還是航空公司無法放行。所有乘客已經滯留在飛機上3個小時，溝通無果……」。

目前還不清楚該航班確切發生情況和航空公司不讓旅客在台中下機的理由。

