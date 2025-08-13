為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    移民署舉辦泰國紙花DIY 不忘呼籲新住民感謝公務員「不必送 」

    新住民夫婦體驗手作泰國紙花。（移民署提供）

    新住民夫婦體驗手作泰國紙花。（移民署提供）

    2025/08/13 17:03

    〔記者歐素美／台中報導〕移民署台中市第二服務站今天舉辦幸福家庭教育課程，邀請泰國籍講師莊汶樺，帶領新住民夫妻體驗手作泰國紙花，藉由花朵傳遞對父親與家人的感恩與祝福。

    移民署專員王振宏藉機向新住民朋友宣導廉政的重要性，強調公務員依法行政、秉持廉正服務精神，才能維護民眾對政府的信任感。有民眾因感念同仁服務辛苦，特地買飲料慰勞，卻不知此舉可能讓同仁陷入困擾，甚至違反規定，提醒民眾，洽辦公務時「不必送」也「不能送」紅包或其他不當利益給公務員，否則將可能觸犯行賄罪，公務員也會有貪污罪責，誤將愛變成了傷害。

    8月8日是台灣的父親節，8月12日則是泰國的母親節，泰國一般以茉莉鮮花祝賀父親快樂，因茉莉花鮮花較難取得，移民署台中市第二服務站因此邀請泰國籍講師莊汶樺教新住民製作紙花。

    越南籍新住民小妙笑說，要將紙花送給丈夫感謝他的付出；印尼的阿珍則想獻給父親表達敬意；莊汶樺表示，泰國紙花在當地不僅是節慶與祭祀的重要元素，更象徵著敬意與感恩。

    移民署台中市第二服務站邀請泰國籍講師莊汶樺，帶領新住民夫妻體驗手作泰國紙花。（移民署提供）

    移民署台中市第二服務站邀請泰國籍講師莊汶樺，帶領新住民夫妻體驗手作泰國紙花。（移民署提供）

