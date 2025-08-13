大學入學分發電機資工仍熱門 補教：三類牙醫分數逼近醫學系

大學考試分發入學今公布結果，補教分析成績趨勢。（記者楊綿傑攝）

2025/08/13 17:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學考試分發入學今公布結果，補教觀察，三類組可看出牙醫系與醫學系分數有拉近趨勢，台大牙醫分數超越陽明牙醫，高醫牙醫分數提升幅度較高醫醫學為多，至於二類組則仍以電機資工為熱門。

去年台大牙醫通過門檻283級分，較陽明醫學284級分為低，但今年台大牙醫門檻卻竄升到285級分，陽明醫學卻下跌至283級分，形成牙醫系反超醫學系的情況，得勝者文教升學輔導專家藍天予指出，這並非首次出現，但今年從學測就可以看出，牙醫分數確實慢慢接近醫學的趨勢。不過事實上此2系最近幾年分數都在伯仲之間，所以互有消長不算很意外。

不過若比較高醫醫學與高醫牙醫就呈現較明顯的趨勢，以去年來說高醫醫學門檻是268級分、高醫牙醫門檻266級分，但今年2系門檻卻同為271級分。不過藍天予強調，這只能反映近1、2年的情況，因為在分科填志願上，仍脫離不了傳統的觀念，以三類組來說，第一志願會是台大醫學系而不是台大牙醫系，故要翻轉整個社會氛圍，牙醫系持續穩定超越醫學系的分數，是困難的事情。

二類組部分，藍天予提到，電機資工類仍是熱門，如台大電機門檻229級分、平均57.25級分，清大電機甲227級分、平均56.75級分等，很多頂尖校系較去年提升1至7級分。其中較為特殊的屬成大電機（普渡雙聯組）則領先群雄較去年提升達12級分，成為今年亮點，分數會大幅提升必定是在考生心中排名往前，且被填到更前面的志願所致。

一類組熱門校系部分，由於今年分科測驗首次考數學乙，情勢相對不明，藍天予分析，僅150多個校系採計數學乙，但從結果來看卻扮演了重要角色，包括台大財金、台大會計A、政大財務管理等系，數學乙同分參酌都必須達到60級分，這是極高的分數，等於採計校系能收到分數較好的學生，因此預估明年會有更多校系考慮採計。

