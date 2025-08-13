楊柳登陸菜價飆漲！青蔥一斤破300元 北農將釋70公噸平價蔬菜

楊柳颱風影響台灣，北市12日蔬菜每公斤批發價格68.9元，創下今年新高紀錄，今（13）日雖然批發價下跌，但是仍為今年第3高價，且青蔥從245元上漲80元，達到325元。（資料照）

2025/08/13 17:02

〔記者孫唯容／台北報導〕楊柳颱風影響台灣，北市12日蔬菜每公斤批發價格68.9元，創下今年新高紀錄，今（13）日雖然批發價下跌，但是仍為今年第3高價，且青蔥從245元上漲80元，達到325元。北市市場處指出，目前台北農產公司延續購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價，預計將自8月15日起再至8月21日止，共計7日，將釋出13種平價蔬菜計70公噸。

台北農產公司副總經理路全利說明，今天蔬菜到貨量1294公噸，較前交易（12）日減少27公噸，蔬菜平均價每公斤63.1元，雖然下跌但仍為今年第3高價，目前颱風雨勢偏重在東部，西部蔬菜產區還無雨量，但是颱風還沒遠離台灣，如果走得快，價格波動不會持續，未來氣候平順、復耕持續，蔬菜產量到月底就會穩定下來。

根據北農蔬菜批發交易速報表，「葉菜類」進貨量略減，價格跌多漲少，甘藍上漲5元，小白菜下跌30元，大白菜下跌3元，青江菜下跌28元，萵苣菜下跌29元，甘薯葉下跌14元；「花果類」進貨量略減，價格跌多漲少，花胡瓜下跌40元，茄子下跌30元，番茄下跌18元，苦瓜下跌4元；「根莖類」 進貨量略增，青蔥上漲80元。

台北市市場處指出，台中南部蔬菜主要產區受到7、8月雨災影響，使生長期瓜果類受雨勢影響產量減少約近六成，也影響復耕蔬菜生長，還有高山高麗菜菜種現正值交接期數量短少，且受楊柳颱風影響，市場預期需求將增加，使得市場蔬果均價仍維持高價。

市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，台北農產公司延續購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，將透過大台北地區全聯超市通路釋出平穩蔬菜13品項菜種，包括進口蘿美138元/包、國產馬鈴薯39元/盒（約450克）、進口洋蔥38元/袋、鮮香菇58元/包、有機霜降黑蠔菇35元/盒、有機A級杏鮑菇68元/包、善美的有機紅蘿蔔45元/袋、進口青花菜48元/粒、日本山藥178元/支、鮮採香菇36元/包、鮮採秀珍菇36元/包、鮮採黑木耳36元/包、鮮採杏鮑菇36元/包，歡迎民眾選購。

市場處指出，平穩蔬菜價格作業實施期間，北農嚴選電商平台專案推出平穩有機蔬菜箱，每箱內容物包含7包葉菜類、3包根莖類、3包蕈菇類，共計13包，每箱699元含運費，每日限量300箱，共2400箱。

