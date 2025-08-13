彰化人怒喊警戒區沒放假 釣出氣象署預報員解釋原因

有脆友貼文「彰化颱風天」質疑彰化列入楊柳颱風陸警卻沒放假。（圖擷取Threads）

2025/08/13 16:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕楊柳颱風今天下午從台東登陸，帶來超過15級強風。彰化縣雖在氣象署警戒範圍內，但縣府宣布正常上班上課，引發網路熱議，臉書、Threads湧入逾3000則留言，正反兩派筆戰不斷。反對者狂酸「咕嚕咕嚕」，支持者則認為無風無雨照常上班上課是英明之舉，連氣象署預報員也跳出來討論。

有脆友在Threads發文指出，「彰化在陸警內還正常上班上課，咕嚕咕嚕」，並附氣象署警報地圖。氣象署預報員鄭傑仁回覆解釋，「陸警並不等於放假，以前輕颱有陸警一樣照常上班上課」。也有人留言，颱風從東部登陸，彰化多半無風雨，頂多隔天風大，不必放假；另有人說「暴風圈蓋到就會發陸警，不代表一定要停班課」、「彰化要放就放隔天」。

截至下午4時，縣長王惠美臉書湧入逾2000則留言，除大量「咕嚕咕嚕」與她在慶安水道踩水上腳踏車的照片，也有質疑「警戒範圍還不放？」支持者則反嗆「未達停班停課標準，照程序辦理，有什麼好咕嚕咕嚕」。

「咕嚕咕嚕」起源是去年凱米颱風造成彰化晚間淹大水，王惠美宣布隔天正常上班上課，臉書寫「尚有零星路段仍積水」，後來王惠美受訪回答「大家一起加油！一起努力！」網友製作4格漫畫大酸淹水求救，卻被縣長這樣回，只能發出「咕嚕咕嚕（吃水聲）」，該張圖和咕嚕咕嚕四字因此意外爆紅。

氣象署預報員鄭傑仁回覆解釋原因，「本來就不是陸警=有防災假的，以前輕度颱風影響即使有陸警也是乖乖上班上課」（圖擷取Threads）

