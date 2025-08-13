為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風環流沉降！彰化背風熱爆 5鄉鎮市高溫飆36度

    楊柳颱風來襲，彰化市天際儘管一片烏雲，卻出現逾36度高溫。（記者湯世名攝）

    楊柳颱風來襲，彰化市天際儘管一片烏雲，卻出現逾36度高溫。（記者湯世名攝）

    2025/08/13 16:48

    〔記者湯世名／彰化報導〕「怎麼這麼熱？」楊柳颱風來襲，南台灣狂風驟雨，中台灣的彰化縣卻疑似吹起焚風，根據中央氣象署資料顯示，截至今天（13日）下午4點為止，彰化縣彰化、花壇、埔心、秀水與和美等5個鄉鎮市高溫都逾36度，其中花壇與埔心兩鄉更高達36.6度，不少民眾都說颱風來襲氣溫反而飆高，是否吹起焚風？氣象署說明，受颱風環流沉降影響，彰化縣為黃色燈號，民眾要多補充水分。

    彰化縣從今天白天到下午為止，儘管天際一片烏雲，氣溫仍都相當高，不少民眾都直呼「好熱」。氣象署今天下午資料顯示，台中市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣為黃色燈號。

    氣象署提醒，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

    楊柳颱風來襲，中部卻吹起高溫。（翻攝中央氣象署官網）

    楊柳颱風來襲，中部卻吹起高溫。（翻攝中央氣象署官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播