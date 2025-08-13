楊柳颱風環流沉降！彰化背風熱爆 5鄉鎮市高溫飆36度

楊柳颱風來襲，彰化市天際儘管一片烏雲，卻出現逾36度高溫。（記者湯世名攝）

2025/08/13 16:48

〔記者湯世名／彰化報導〕「怎麼這麼熱？」楊柳颱風來襲，南台灣狂風驟雨，中台灣的彰化縣卻疑似吹起焚風，根據中央氣象署資料顯示，截至今天（13日）下午4點為止，彰化縣彰化、花壇、埔心、秀水與和美等5個鄉鎮市高溫都逾36度，其中花壇與埔心兩鄉更高達36.6度，不少民眾都說颱風來襲氣溫反而飆高，是否吹起焚風？氣象署說明，受颱風環流沉降影響，彰化縣為黃色燈號，民眾要多補充水分。

彰化縣從今天白天到下午為止，儘管天際一片烏雲，氣溫仍都相當高，不少民眾都直呼「好熱」。氣象署今天下午資料顯示，台中市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣為黃色燈號。

氣象署提醒，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

楊柳颱風來襲，中部卻吹起高溫。（翻攝中央氣象署官網）

